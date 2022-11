Imperia, nasce il sindacato Information Technology della Confcommercio

Nell’ambito della Confcommercio della provincia di Imperia si è costituito il sindacato Information Technology, raggruppa numerose aziende della provincia di Imperia che operano nel settore dell’informazione online, delle reti cloud, dei social network, del commercio elettronico, del marketing digitale, della domotica e della realtà virtuale.

Il direttivo appena eletto vede quale presidente provinciale Stefania Bosi, titolare di una ditta individuale a Dolcedo e consiglieri Graziella Guglielmi (Matrix 2000 Sas di Ospedaletti), Domenico Novaro (Essegi Computer Srl di Imperia) e Massimiliano Bosi (titolare di una ditta individuale di Ventimiglia).

Sottolinea Stefania Bosi, presidente provinciale di Information Technology della Confcommercio: “Per me si tratta di un impegno nuovo, ma sono pronta ad affrontarlo e ringrazio i colleghi per la fiducia che hanno riposto nella mia persona. Il sindacato darà vita ad attività di valenza diversa, ma interconnesse fra loro. Partiremo dal confronto con i nostri omologhi delle altre regioni, puntando a generare uno scambio di esperienze e know how utile. Punteremo a creare una massa critica di aziende rappresentative del nostro settore in provincia di Imperia”.