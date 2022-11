Imperia, 83enne alla guida senza patente e con l’auto sequestrata: denunciato dalla polizia locale

La sua automobile è senza assicurazione e sotto sequestro, ma si mette al volante pur avendo la patente sospesa. L’uomo, un 83enne, è stato fermato e identificato ieri da una pattuglia della polizia municipale di Imperia nel corso dei controlli mirati alla presenza di senzatetto che vivono in auto e nelle roulotte nell’area a ridosso del Parco urbano.

Per l’anziano, già noto alle forze dell’ordine e residente in un comune dell’entroterra, sono così scattate la denuncia e multe per migliaia di euro. Nel corso degli accertamenti effettuati da parte dagli agenti è risultato, infatti, che l’auto non era in regola con la copertura assicurativa e che era già sotto sequestro per un precedente provvedimento.

L’uomo era alla guida senza patente che gli era già stata ritirata. All’83enne, dunque, è stato elevato un verbale per mancanza di assicurazione e uno per la circolazione con veicolo già sequestrato. Per quanto riguarda la guida con la patente sospesa i provvedimenti dovranno essere assunti dal prefetto.

Il veicolo, come previsto nei casi di circolazione sotto sequestro, è stato sottratto immediatamente alla sua custodia e rimosso col carro attrezzi.

Per quanto riguarda i senzatetto che stazionano nell’area è stato dato un ultimatum. “Entro lunedì -dice l’assessore alla Sicurezza Antonio Gagliano - di sono impegnati ad andarsene , ma controlleremo i loro spostamenti affinché non tornino nella nostra città”.