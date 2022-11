Sanremo, "Attraversamento pedonale pericoloso in corso Imperatrice": la segnalazione

Un lettore ci ha scritto per segnalare il pericolo in cui incorrono i pedoni che attraversano sulle strisce in corso Imperatrice a Sanremo.

"Leggo spesso di pedoni investiti sulle strisce pedonali. Se si ha occasione di attraversare sulle strisce in corso Imperatrice, si nota spesso che prima o poi qualche automobilista di buon cuore si ferma. Non sempre lo fanno gli scooter che sorpassano a gran velocità le auto fermatesi. Il pedone deve guardare oltre l'autoveicolo per accertarsi di non essere investito" - scrive il lettore, Massimo Roselli - "Sembra che gli scooteristi non possano rallentare né fermarsi, se lo fanno, li senti ripartire a pochi centimetri dietro i piedi, manco fossero in gara. C'è da aver paura".