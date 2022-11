Rari Nantes Imperia in vasca nel week-end: tutti gli impegni delle squadre di nuoto e pallanuoto

Un week-end ricco di impegni davanti alla Rari Nantes Imperia. Domani e domenica 20 novembre la squadra Categoria di Nuoto, allenata da Renato Marchelli e Tiziana Campi, sarà di scena alla Piscina 'Sciorba' di Genova per la Prima Prova Regionale, in vasca lunga. Non si tratta di una gara-obiettivo ma potrà fornire molte indicazioni ai tecnici per quanto riguarda gli appuntamenti futuri.

Sabato 19 novembre, alle ore 17:30, impegno probante anche per i ragazzi della prima squadra di pallanuoto, allenati da Enrico Gerbò. Nella terza giornata di Serie A2, la Rari fa visita al Lavagna'90, squadra tra le più in vista del Girone Nord che ha tre punti in classifica dopo la vittoria dell'esordio. Direzione della gara affidata a Stefano Pinato e Pasquale Rogondino.