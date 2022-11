Bowling: Marco Reviglio senza rivali tra i senior. Lunedì scatta a Diano il Challenge d’autunno

Non smette di stupire, ma soprattutto non smette di vincere Marco Reviglio, il mancino di San Bartolomeo al mare, che ha iniziato la sua carriera di atleta sulle piste del Bowling di Diano e che da circa trent’anni è tra i big italiani della specialità. Se, dopo una lunga serie di titoli nazionali e di allori internazionali, Reviglio ha toccato l’apice nel dicembre 2018 con la conquista – da capitano - del titolo mondiale a squadre, oggi continua a far incetta di vittorie nella categoria Senior (Over 50), con punteggi degni dei più forti interpreti in circolazione a livello assoluto. La conferma è di qualche giorno fa, a San Lazzaro di Savena (Bo), uno dei centri più frequentati della Penisola, dove Marco, tesserato attualmente per lo storico Cobra Bowling Club Milano, nel Campionato Italiano Senior ha fatto incetta di medaglie d’oro, quattro sulle quattro in palio, con la straordinaria media di circa 240 punti a partita. Reviglio ha dominato la gara di singolo, quella di doppio insieme ad Alessandro Del Carmine, quella di tris con lo stesso Del Carmine e Santo Provenzi, infine quella individuale all-events, che tiene conto dei punteggio acquisiti nelle varie prove. Le gare di doppio e tris si sono giocate con la formula Baker, ovvero con alternanza dei giocatori nel corso della stessa partita.

Con il trionfo nella competizione andata in scena nei dintorni di Bologna, Marco Reviglio ha acquisito il diritto a partecipare al prossimo Europeo Senior, previsto dal 27 gennaio al 5 febbraio 2023 in Danimarca.

Prima di quella data Reviglio ha già messo in agenda la sua presenza, nella serata di lunedì 19 dicembre, alla finale del Challenge d’Autunno, circuito di 4 gare, a carattere individuale, aperte a tutti, in programma sulle piste del Bowling di Diano. Il primo appuntamento è fissato per lunedì 21 novembre. Le altre date sono quelle del 29/11 e del 12/12. Con inizio del torneo sempre alle ore 21, con iscrizione sul posto.