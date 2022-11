Atletica, l'Unione sportiva Pignese organizza una campestre Csi allo 'Zaccari'

Domenica l’Unione sportiva Pignese organizzerà, in collaborazione con l'Atletica Vallecrosia e l’Atletica 2000 Bordighera, una gara campestre all’impianto di atletica dello ‘Zaccari’ a Camporosso.

Si sono già iscritti più di 120 atleti di tutte le categorie. “Un vero successo, ci sono state adesioni da tutta la provincia e anche dalle province confinanti. Le gare, che inizieranno alle 10, dureranno fino alle 12.30 circa e si svolgeranno al campo Zaccari: una parte sarà proprio all’interno dello Zaccari mentre un’altra parte si svolgerà lungo lo sterrato a lato della pista ciclabile. Sono previsti diversi percorsi di differenti lunghezze in base alle categorie. Le gare sono rivolte a tutte le categorie a partire dai 5-6 anni fino ai 99 anni e più” - commentano gli organizzatori - “Grazie alla manifestazione si potrà fare sport e, al contempo, valorizzare anche l'impianto di atletica allo Zaccari. Sarà una giornata all'insegna del fair play, del divertimento e della collaborazione partecipativa con una piccola punta di agonismo”.

“Come Atletica Vallecrosia e Atletica Bordighera diamo una mano nell’organizzazione e nel supporto all’Us Pignese, che fa parte dell’ente di promozione sportiva Csi, centro sportivo italiano, che è un circuito regionale di cinque gare e quella di domenica sarà la seconda” - dice lo staff dell’Atletica Vallecrosia e dell’Atletica 2000 Bordighera - “Tutti i nostri ragazzi gareggeranno come Us Pignese perché non fa parte del circuito federale Fidal. Quest’associazione ci dà una bella opportunità perché ci permette di partecipare a questo circuito che diversamente non potremo svolgere. E' un bello scambio sportivo tra noi e l’Us Pignese, che ha come sede il paesino di Pigna dove gli atleti di atletica leggera sono pochi. Sarà un'occasione per far fare esperienza ai ragazzi ora che siamo all'inizio della stagione invernale. Abbiamo già fatto una campestre a Larvotto. I nostri ragazzi amano lo scambio di collaborazione tra associazioni sportive. L'Us Pignese, tra l’altro, quest’estate a Pigna ci ha ospitato per fare un camp estivo di quattro giorni, durante il quale abbiamo dormito in tenda ed è stato bellissimo. La collaborazione dura tutto l’anno sia per le gare di campestre sia su pista”.