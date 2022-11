Il Museo del Festival di Sanremo ha partecipato alla 'Fiera Internazionale dei Musei' a Roma

Il Museo del Festival ha partecipato come ogni anno alla Fiera Internazionale sui Musei, i luoghi e le destinazioni che si è tenuta a Roma.

"È stato un piacere partecipare - ha commentato il curatore del Museo del Festival, Marco Canova - nella iconica sede della Biblioteca Nazionale di Roma a questa manifestazione. Il Museo del Festival ha partecipato alla illustrazione del tema relativo all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) nell'ambito dell'investimento relativo ai musei con numerose occasioni di presentazione e confronto sul progetto a più livelli in fase di esecuzione. Il Museo del Festival ha partecipato, inoltre, all'evento Musei di Impresa dove si è dibattuto sulla cultura di impresa".

"Il Pnrr è stata un'occasione ottima per il nostro museo - illustra Canova - come per tutti i musei che sono riusciti a coglierla. Gli investimenti sono andati in favore dello sviluppo, efficientamento e digitalizzazione del Museo. Per noi, inoltre, e stata l'occasione per visitare la nostra sezione di attività di Museo del Festival itinerante, che espone a Roma proprio in questo periodo. Per quanto riguarda la città di Sanremo speriamo che un domani si riesca a realizzare il progetto del Museo del festival o della canzone italiana che sarebbe molto importante per la storia ed il turismo della città dei fiori e delle canzoni. Attualmente esponiamo i nostri cimeli in uno spazio che il Casinò di Sanremo ci ha gentilmente dedicato".