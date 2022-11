Il torneo di calcio 'Sale la Pace' apre la settimana di eventi per San Leonardo, patrono di Imperia

Tanti eventi per festeggiare il Santo Patrono. In attesa delle celebrazioni di sabato 26 novembre, si apre una settimana di appuntamenti per approfondire e ricordare la vita di San Leonardo da Porto Maurizio.

Domani, 19 novembre, Compagnia di San Leonardo da Porto Maurizio organizza la sedicesima edizione del Torneo di calcio ‘Sale La Pace’: un gradito ritorno dopo lo stop forzato dal Covid. Cinque squadre si affronteranno sul campo di gioco dei Piani, in collaborazione con la Parrocchia N.S. Assunta dei Piani, nel pieno spirito leonardiano.

Il programma prevede la celebrazione della S.S.Messa alle ore 9; il calcio d’inizio alle 9:30; pranzo conviviale presso il Salone delle Opere Parrocchiali e la premiazione finale tra le 17 e le 17:30.

L’edizione di quest’anno sarà intitolata alla memoria di ‘Milly’ Giordano, il più grande attaccante della Città.

Mercoledì 23 novembre, inoltre, presso la Sala Conferenze del Monastero di Santa Chiara si terrà l'incontro “San Leonardo da Porto Maurizio e San Junipero Serra: due missionari francescani” , a cura della Compagnia di San Leonardo e di Serra Club international, verranno approfondite le vite dei Santi con le relazioni della Dr.ssa Biancamaria Gandolfo Donatiello e del Dr. Claudio Ferrari La conferenza sarà allietata dalla musica della Prof.ssa Luisa Repola e dall’anteprima del docufilm “E quel giorno mi chiamò…”.

Da ieri , giovedì 17 novembre, è cominciata la sei giorni itinerante delle Reliquie del Santo Patrono: i suoi segni e le sue memorie seguiranno il percorso nelle Parrocchie cittadine e dell’entroterra. Ieri, sono state esposte presso la Basilica Collegiata di S.Giovanni Battista a Oneglia; oggi presso la Chiesa di S.Giorgio a Torrazza, sabato 19 giungeranno alla Parrocchia S.Benedetto Revelli, domenica 20 novembre alla Chiesa dell’ Annunziata di Montegrazie, lunedì 21 presso ‘Madonna della Neve’ di Poggi ed il percorso si concluderà martedì 22, a Pietrabruna , presso la Chiesa S. Matteo e S. Gregorio’.

Da mercoledì 23 novembre, ore 17:30, comincerà il SS. Triduo nella Basilica Concattedrale dei Santi Maurizio e Compagni Martiri che ci accompagnerà alla celebrazione della S.Messa Solenne e Processione di sabato 26 novembre per i festeggiamenti di San Leonardo da Porto Maurizio.