Liguria: l'assessore regionale Marco Scajola incontra l’ambasciatrice della Repubblica del Sud Africa

L’assessore regionale Marco Scajola ha incontrato oggi, in rappresentanza del presidente Giovanni Toti, l’ambasciatrice della Repubblica del Sud Africa in Italia Nosipho Nausca Jean Ngcaba, accompagnata da Enrico De Barbieri, Console Onorario del Sud Africa a Genova.



“È stato un piacere ed un onore ricevere l’ambasciatrice Nosipho Nausica Jean Ngcaba - afferma l’assessore Scajola - Un primo incontro di confronto e scambio, per impostare un lavoro futuro”.