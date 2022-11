Target: Calida, quando il benessere diventa emozionale

Il centro benessere Calida nasce da un’idea di Serenella Romanelli e del marito. L’obiettivo iniziale era quello di portare a Sanremo l’olistica, solo successivamente la titolare decide di aggiungere la spa e l’estetica per regalare alle proprie clienti un momento di relax e di benessere.

Numerosi sono i trattamenti offerti dal centro, tra cui i trattamenti viso, corpo, benessere, i percorsi spa, i rituali della hammam e i massaggi. A disposizione delle clienti ci sono anche il laser per la depilazione definitiva, un macchinario per i trattamenti al viso e la thalaxoterm per preparare la pelle a ricevere trattamenti dimagranti, rassodanti e benessere.

La titolare Serenella accoglie sempre i suoi clienti con un sorriso cercando in tutti i modi di farli sentire a proprio agio, il benessere infatti non è solo quello del corpo ma anche quello emozionale. Il lavoro dell’estetista diventa parte integrante della titolare che prova una grande soddisfazione nel contribuire al benessere delle persona che si rivolgono al suo centro, offrendo soluzioni mirate. Tutto questo il cliente riesce a percepirlo, pertanto non solo è necessaria un’accurata accoglienza ed una consulenza, la missione prima di tutto è ascoltare le esigenze di chi si affida al suo centro.

Studiare delle soluzioni oculate e professionali, anche collaborando con ulteriori professionisti permette di garantire al cliente una soluzione completa e competente. Sicuramente l’entusiasmo e la passione che ogni giorno Serenella Romanelli mette nel proprio lavoro, la continua formazione e l’innovazione delle competenze per essere al passo con i tempi, sono i segreti che hanno decretato il successo del centro benessere Calida.

Il settore dell'estetica è uno dei mestieri rappresentanti dell'artigianato. Confartigianato Imperia, partner della rubrica "Target con Ilaria Salerno", rappresenta la categoria offrendo corsi di formazione e agevolando le iscrizioni all'Accademia Formativa, la scuola di formazione punto di riferimento della Liguria che permette ad aspiranti estetiste di ottenere la qualifica e l'abilitazione ad esercitare la professione. Per maggiori informazioni è possibile mandare una mail a giovannini@confartigianatoimperia.it