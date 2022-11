Sanremo, ottimo fine settimana per la Scuola di Pallavolo Mazzucchelli (Foto)

L'ultimo weekend è stato altamente positivo per la Scuola di Pallavolo Mazzucchelli. La società matuziana ha visto scendere in campo due sue formazioni tra le giornate di sabato e domenica.

Il fine settimana "Green" si è aperto con la partita della Mo.De Distribution Under 16 Femminile che al Palaleca di Albenga, alle 15.30, ha dovuto affrontare le padroni di casa dell'Albenga Volley Rossa. "Ottima partita quella delle ragazze green che a discapito della lunga trasferta, sono riuscite ad imporsi con un netto 3 a 0 sulle padroni di casa. Le giovani atlete green sono state sempre coese riuscendo anche a mostrare ottime fasi di gioco sia in attacco che in difesa, un ottimo auspicio per il proseguo del campionato" - fa sapere la Sdp Mazzucchelli.

Sempre le stesse ragazze, il giorno successivo ovvero domenica, sono scese in campo nella prima partita del campionato di seconda divisione femminile – girone B, al Palasport di Andora, dove hanno affrontato la squadra di casa ovvero 'La Casa Del Priore'. Il team matuziano è riuscito a portare a casa un'ottima prima vittoria per 3/0 e anche questa volta le ragazze non si sono risparmiate dimostrando ulteriormente la coesione che si è creata tra di loro.

Sempre domenica sono scesi in campo anche i ragazzi dell'Unione Maschile Sanremo che, alle 15.30 presso la palestra Trincee di Savona, hanno affrontato il V.B.C. Savona Volley. I giovani ragazzi della squadra matuziana, frutto della collaborazione tra la SDP Mazzucchelli, Nuova Lega Pallavolo Sanremo e Riviera Volley Sanremo, sono riusciti ad ottenere una brillante vittoria per 3 set a 0. Qui di seguito i parziali dei set: 13/25 – 10/25 – 11/25.

"Abbiamo disputato una buona partita dove i ragazzi hanno dato molto impegnandosi a fondo per ottenere la vittoria. Nonostante ciò non tutti i meccanismi di gioco funzionano ancora alla perfezione e dovremmo lavorare per migliorare queste piccole sbavature. A riprova di ciò, essendo che abbiamo 2 settimane di riposo, cercheremo di limare quei piccoli difetti che tutt'ora la mia squadra si porta dietro e sono sicuro che riusciremo nel nostro intento perché ho un team forte composto da ragazzi in gamba. Una cosa che vorrei far presente è l'esordio del giovanissimo Simone Colombi, classe 2011, che nonostante la giovanissima età ha disputato un'ottima partita" - dichiara il coach Angelo Del Toro parlando della partita.