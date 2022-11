Sanremo: il 26 novembre il Monaco sarà allo stadio 'Comunale' per il 'Kids Tour' con la Sanremese

Sabato 26 novembre, presso lo Stadio Comunale di Sanremo, si terrà l'AS Monaco Kids Tour, evento organizzato dalla società di Ligue 1 dell’As Monaco ed interamente dedicato ai bambini. Dopo alcune tappe svoltesi in Francia, la società campione di Francia 2016/2017 ha scelto Sanremo e la Sanremese per questo primo appuntamento in Italia.

A partire dalle 14, uno stand mobile biancorosso intratterrà i presenti con diversi tipi di animazioni. Si partirà con un quiz a premi, per poi passare ad una visita dello Stade Louis II in realtà virtuale con casco apposito. Successivamente, spazio al pallone con un tiro al bersaglio su bersaglio gigante gonfiabile, prima della gara di palleggi che metterà in palio un importante premio per il vincitore finale.

La ricaduta d’immagine per la società del presidente Alessandro Masu e per la città di Sanremo sarà, ovviamente, vastissima. L’evento sarà pubblicato sul sito del Monaco e sui social network biancorossi che contano oltre 10 milioni di followers. L’iniziativa è aperta a tutti i bambini anche a coloro i quali non sono tesserati per la Sanremese.