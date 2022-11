Ginnastica: nello scorso weekend esordio nella stagione autunnale per le atlete della 'Riviera dei Fiori' (Foto)

Esordio autunnale per le atlete 'Silver' di ritmica del settore LC della Ginnastica Riviera dei Fiori. Sabato scorso, al Palazzetto di Sant'Eusebio a Genova, hanno preso parte alla terza e conclusiva prova del campionato regionale individuale.

Dieci le ginnaste che si sono alternate in pedana sotto la guida e con l’incoraggiamento dei tecnici Monia Stabile, Ilaria Cavicchia e Vittoria Arieta. I risultati della giornata hanno visto 2 argenti conquistati da Giorgia Trosso (junior 1), Elisa Cirone (Senior 2), un bel bronzo per Linda Carangelo (allieve 2). Podi sfiorati per pochi decimi di punto e 4ª classificate Laura Garibaldi (allieve 4), Matilde Marsiglia (junior 1) e Chiara Aicardi (junior 3); 5° posto per Micol Colucci e Vittoria Cavallero, 6ª Alice Iaria e 7ª Alessia Cirone.

Sempre sabato, al Polo Sportivo del Mercato dei Fiori in Sanremo, si è svolta la 1ª edizione della GymFlowers National Cup di trampolino elastico. La prova era un test gara in avvicinamento ai campionati nazionali Italiano e Francese in programma ad inizio 2023. Le società protagoniste dell’incontro sono state la Kelo Tramp di Saint Laurent du Var e la Ginnastica Riviera dei Fiori. Il trofeo è andato alla Francia per soli due punti, ma l’esperienza è stata gratificante per tutti i ginnasti che hanno eseguito delle serie di salti con interessanti difficoltà inserite nei nuovi esercizi.

Queste le ginnaste della squadra ponentina: Rebecca Falcidia, Roberta Di Michele, Cecilia Carlo, Matilde Sappia, Alison Della Valle, Elisa Voci ed Alice Dosio. Soddisfatti i tecnici Giulia Bellone e Nicla Londri , l’obiettivo è quello di collaborare con altre società per avere un confronto ed una crescita in questa spettacolare disciplina olimpica .

Domenica, sempre al Mercato dei Fiori a Sanremo, il Comitato Regionale FGI Liguria ha proposto la 3ª prova del Campionato Regionale di Ginnastica Artistica Femminile Individuale. L’organizzazione è stata curata dalla Ginnastica Riviera dei Fiori e sei le giovani ginnaste che si sono alternate agli esercizi al corpo libero, volteggio e trave. Per le allieve 3 medaglie d'pro per Martina Parente, argento per Lorenza Zunino e 5ª Ilaria Vitulano. Per le allieve quattro bronzi per Alice Bovenzi. Per le junior due ori per Chiara Masetta Milone e argendo nell’LB per Camilla Longo. Il cambio nella gestione tecnica della sezione affidata in questa stagione ad Elisa Addiego con l’apporto dell’intero staff societario soddisfa ampiamente il direttivo che confida in una crescita di questo gruppo di ginnaste e del numeroso vivaio al seguito.

Oltre al risultato sportivo, l’aspetto interessante è stata la condivisione e l’apporto dato dalle compagne di squadra più esperte che, pur non essendo impegnate in questa tipologia di gara, erano tutte in palestra per incoraggiare e ‘consigliare’ le loro ‘giovani socie’ con cui prenderanno parte alle Finali Nazionali di Rimini in programma ad inizio dicembre. Con loro ci saranno anche le nostre ginnaste della sezione ritmica.

Prossimo impegno la conclusiva prova del campionato regionale della ginnastica per tutti , sempre del calendario della FederGinnastica. Ancora una volta sarà il Polo Sportivo di Bussana che domenica 27 novembre ospiterà le gare Promogym, Syncrogym, Pre-Agonistica, Gymgiocando, Coppa Italia e Golden Age. Organizzazione Riviera dei Fiori grazie alla disponibilità delle associazioni presenti sul polo sportivo che rendono disponibili gli spazi indispensabili per poter proporre questi eventi che coinvolgono numerosi atleti della regione.