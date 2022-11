Calcio, la Sanremese si inchina al Genoa (8-1) nell'amichevole di lusso svoltasi al 'Signorini'

Amichevole di lusso per la Sanremese che, al centro sportivo ‘Signorini’ di Pegli, capitola 8-1 al cospetto del Genoa.

Un buon test per mister Giannini che ha provato varie soluzioni in vista del campionato: domenica i matuziani sono attesi dal Fossano (calcio d’inizio posticipato alle ore 15). E sicuramente un pomeriggio indimenticabile per vari biancoazzurri che si sono cimentati contro la squadra di Blessin, attualmente terza in classifica in Serie B. Tra i presenti non è figurato Stefano Sturaro, in fase di recupero dall’infortunio, che dovrebbe tornare disponibile per le prossime partite.

Manita rossoblu nella prima frazione con la rete della bandiera firmata da Giorgio Gagliardi, il ‘Grifone’ ha poi arrotondato nella ripresa con la tripletta di Yalcin, la doppietta del difensore Bani e le reti di Yeboah, Sabelli e Portanova.