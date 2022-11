Santa Cecilia, la Banda Pasquale Anfossi di Taggia accompagnerà la santa messa (Foto)

Domenica prossima alle 11 a Taggia, nel Santuario della Madonna Miracolosa già Basilica Santi Giacomo e Filippo, la storica Banda Pasquale Anfossi accompagnerà la liturgia della santa messa che verrà celebrata dal parroco, don Antonio Nuccio Garibaldi, in occasione di S. Cecilia e Cristo Re.

“Cantatibus organi, Cecilia virgo in corde suo soli Domino”, questa è l'antifona di introito nella messa del giorno di S. Cecilia, martire patrona di musicisti. Si narra che il giorno delle nozze con il nobile Valeriano, nella casa di Cecilia risuonassero organi e lieti canti ai quali si accompagnò la vergine cantando.

Il programma prevede:

Ingresso: Noi Canteremo Gloria a Te

Gloria

Alleluia

Offertorio: Sei Tu Signore il Pane

Agnello di Dio: di Mons. L. Perosi nel 150* dalla nascita

Comunione: Credo in Te Signor Luce Soave

Uscita: Christus Vincit

(nel Giorno delle Solennità Cristo Re)

Solista: Biagio Di Bello

Direzione adattamento e trascrizione per banda a cura del maestro Vitaliano Gallo. "Si ringrazia il parroco per la gentile accoglienza"- dice la Banda Pasquale Anfossi di Taggia, che è un gruppo di persone uomini e donne, giovani e adulti di tutte le età, esperti e non, accomunati e animati dalla passione per la musica, e dalla volontà di rendere un servizio alla comunità ciascuno con il proprio talento personale, il proprio livello di preparazione, il proprio singolare contributo. Il nome è ispirato all’omonimo musicista Pasquale Anfossi di Taggia 1727 - 1787 amico e collaboratore del grande musicista W. A. Mozart.

"Continuano i corsi di strumento e musica della Banda, vi aspettiamo!" - conclude la Banda Pasquale Anfossi di Taggia.