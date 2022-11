Pugni sul ring per aiutare Riccardo: la 'Sanremo Boxe' chiama gli appassionati sabato al Solaro

Grande appuntamento per gli appassionati di boxe e anche per chi vorrà fare un gesto importante per chi sta peggio di noi.

Sabato prossimo alle 14.30, infatti, si svolgerà nella palestra della ‘Sanremo boxe’ di strada Solaro nella città dei fiori, una riunione interregionale di pugilato tra le giovani promesse liguri e la squadra abruzzese che, lo scorso anno, ospitò i matuziani. Sono previsti 15 incontri per le categorie ‘Schoolboys’, ‘Junior’ e ‘Youth’ che, oltre a garantire un grande spettacolo della nobile arte, sensibilizzeranno il pubblico per un raccolta fondi a favore di Riccardo Battista, il giovane 21enne sanremese che lotta da cinque anni contro una forma di tumore molto aggressivo e che, con una cura sperimentale negli Stati Uniti, potrebbe ritornare a sperare in una vita migliore.

“Chiediamo di dare la possibilità a Riccardo – evidenziano dalla ‘Sanremo Boxe’ - di combattere alla pari con questo avversario ostico, dandogli le armi giuste per affrontare il suo match. Chiediamo di unirvi a noi offrendo un contributo da effettuare sul blog ‘Un cancro all'improvviso’ (QUI) e nella campagna di raccolta fondi su GoFundMe (LINK) dove vengono aggiornati i donatori sulle condizioni di salute di Riccardo”.