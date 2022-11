Morandi e Amadeus lanciano il Festival da Roma: “Ma quale Colosseo? Abbiamo l'Ariston” (video)

“Perché non facciamo il Festival al Colosseo?”. Morandi provoca e Amadeus risponde: “A Sanremo abbiamo l'Ariston, il mare, i fiori”.

Il direttore artistico e il co-conduttore della 73ª edizione del Festival di Sanremo scherzano insieme davanti al Colosseo in un momento di pausa in mezzo al grande lavoro che porta alla settimana di febbraio che li vedrà insieme, accompagnati da Chiara Ferragni, sul palco dell'Ariston.

Un piccolo video per lanciare la corsa alla prossima edizione della kermesse in attesa di Sanremo Giovani (16 dicembre in diretta dal Teatro del Casinò su Rai1) e della finale di Area Sanremo (26-27 novembre) con la prima uscita ufficiale in città del direttore artistico Amadeus.