Confaico Imperia organizza il corso di aggiornamento obbligatorio per gli amministratori di condominio

La Confederazione provinciale degli amministratori di condominio Confaico Imperia ha organizzato, come ogni anno, il corso di aggiornamento obbligatorio per gli amministratori di condominio che intendano mantenere il proprio titolo in regola, ottemperando il DM 140/14. La mancanza di questa certificazione può comportare la decadenza dall'incarico anche su richiesta di un solo condomino e l'eventuale richiesta di risarcimento danni.

Il corso di aggiornamento deve avere una durata documentabile di almeno 15 ore, che verranno diluite nel corso dei prossimi mesi in modo da mantenere sempre aggiornati gli amministratori, in virtù delle importanti e continue novità legislative che avverranno nei prossimi mesi.

Le lezioni, che si potranno seguire sia online che in presenza, verranno così distribuite:

• lunedì 21 novembre 2022 dalle 18 alle 21

• lunedì 12 dicembre 2022 dalle 18 alle 21

• lunedì 16 gennaio 2023 dalle 18 alle 21

• lunedì 20 febbraio 2023 dalle 18 alle 21

• lunedì 20 marzo 2023 dalle 18 alle 21

Le lezioni, supervisionate dal responsabile scientifico, nonché presidente dell’Associazione provinciale Giuseppe Acquarone, sono tenute da formatori esperti provenienti da diversi ambiti professionali, per garantire un approccio multidi-sciplinare agli argomenti trattati. La prima lezione verterà sui seguenti temi:

• “Breve presentazione delle novità del corso di aggiornamento per amministratori di con-domini e di immobili – Anno 2022-2023” con l'avvocato Giuseppe Acquarone;

• “Novità fiscali sui bonus fiscali e prossimi aggiornamenti – Risposta a quesiti” con il dottor Stefano Novaro;

• “Novità giurisprudenziali sul condominio. Suggerimenti per evitare responsabilità all’amministratore, in tema di bonus fiscali – Risposta a quesiti” con l'avvocato Giuseppe Acquarone.

La sede operativa provinciale è in via Bonfante, 29 ad Imperia. I riferimenti per ogni evenienza e per iscriversi all’associazione sono:

• cescot.imperia@catliguria.it

• 0183 720040 oppure 335 5994976.