Ventimiglia: sono ripresi i lavori per il nuovo parcheggio di Bevera, verranno allestiti 50 posti auto (Foto)

Sono ripresi i lavori per la realizzazione del nuovo parcheggio in zona Bevera. L'impianto dedicato alla sosta dei veicoli conterà ben 50 posti offrendo un'opportunità in più agli automobilisti residenti e turisti in una zona collaterale che, grazie a questo servizio, risolve di fatto una problematica importante. L'importo totale per la costruzione è pari a 186.196,43 euro.

Il primo dei quattro parcheggi frazionali era stato fatto partire nel marzo scorso dalla precedente Amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Gaetano Scullino. Gli altri parcheggi frazionali riguarderanno le zone di Calvo, Varase e Torri.

Quello di Bevera è sicuramente un parcheggio molto utile alla frazione e sarà realizzato in pochi mesi, approfittando dello scomputo degli oneri di urbanizzazione concordati con le ditte degli imprenditori Carminati e Masala che effettuano i lavori.