Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da giovedì 17 a domenica 20 novembre, in Riviera e Côte d'Azur

GIOVEDI’ 17 NOVEMBRE

SANREMO

21.00. Sanremo International Guitar Festival: concerto di Diego Campagna e dei solisti dell'Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Amaury Du Closel. In Programma musiche di Johannes Brahms. Teatro dell’Opera del Casinò, fino al 20 novembre (i dettagli a questo link e QUI)



VENTIMIGLIA



16.45. Per il ciclo ‘Leggere sul territorio’, presentazione del secondo volume dedicato al Teatro Romano di Albintimilium (secondo volume) a cura di Sara Chierici, archeologa e assistente tecnico presso l'area archeologica di Nervia. Dialoga con l’autrice Diego Marangon. Al termine degustazione di prodotti locali. Locali dell’Antiquarium in Corso Genova 134, ingresso libero sino a esaurimento posti

BORDIGHERA

9.00-13.00. Ultimo giorno della Mostra fotografica dal titolo ‘Un libro, una descrizione, un'immagine. Omaggio alla Liguria’ promossa da Italia Nostra, Istituto Studi Liguri, Museo e Biblioteca Bicknell e l’associazione Ponente Ambiente Cultura (PAC). Biblioteca Bicknell



17.00-19.00. Mostra di fotografie ‘Paesaggi urbani’ presso òa sede dell' UCD/ ANPI in via Al Mercato 8, fino al 30 novembre, ingresso libero nel rispetto delle norme sanitarie anti Covid



ENTROTERRA

PIEVE DI TECO

14.30-18.30. Mostra ‘Onde barocche. Capolavori diocesani tra 1600 e 1750’ (9.30/13-14.30/18.30). Oratorio della Ripa di Pieve di Teco, prorogata fino all’8 gennaio, info 347 8085811 (più info)

FRANCIA

MONACO

00.00. ‘No Finish Line Nice’: gara di beneficenza nata a Monaco nel 1999 con la partecipazione di circa 4000 partecipanti. Si tratta di correre o camminare su un circuito di circa 1.000 metri, aperto 24/24 per 8 giorni, tante volte quanto desiderato e quanti chilometri si desidera. Evento a favore dei bambini svantaggiati (termine manifestazione il 20 novembre alle ore 14), Quai des Etats-Unis (più info)



10.00-18.00. Mostra d'arte dell'artista monegasco Michel Aubéry, sotto l'Alto Patronato di S.A.S. il Principe Alberto II. Museo Oceanografico di Monaco, fino al 20 novembre (più info)

13.00-19.00. ‘Monaco on Stage - 100 anni di concerti a Monaco’: mostra immersiva con un susseguirsi di corridoi firmati con autografi, ricostruzioni di camerini e contenuti inediti sulle star che si sono esibite a Monaco. Salle d'Exposition du Quai Antoine Ier, fino al 31 dicembre

14.00-23.00. ‘Luna park di Monaco’: giostre con anche degustazione di crêpes, waffle e mele caramellate. A cura del Comune di Monaco. Port Hercule, fino al 19 novembre (da domenica a giovedì h 14/23, venerdì, sabato e giorni prefestivi h 14/24)

19.00. Conferenza della professoressa Rachel Moss su ‘ Il Libro di Kells’. Biblioteca irlandese Princess Grace





VENERDI’ 18 NOVEMBRE



SANREMO

10.00-19.00. Nell’ ambito del centenario calviniano 1923-2023, convegno internazionale dal titolo ‘Italo Calvino. Spazi Paesaggio Ambiente’: tre giorni di approfondimento sulla figura di Italo Calvino con la partecipazione di numerosi relatori. Teatro dell’Opera del Casinò, fino al 20 novembre, ingresso libero (la brochure con il programma a questo link)



17.30. Incontro organizzato dalla Sanremese Calcio dal titolo ‘Il rapporto tra genitori, allenatori e giovani calciatori. Supporto e ruolo del genitore nello sport’ tenuto dalla psicologa Katya Iannucci. Sala degli Specchi del Comune a Palazzo Bellevue

18.00. Sanremo International Guitar Festival: concerto di due giovani solisti: Nicolò Spera ed Elia Portarena in un repertorio che spazia tra le più belle e celebri pagine del repertorio della ‘sei corde’. Teatro dell’Opera del Casinò, fino al 20 novembre (i dettagli a questo link)

20.30. ‘Terroni - Italian Singing Dinner’: dinner show con musica e intrattenimento ispirato alla storia delle cene cantate con il meglio della musica italiana di sempre, intervallata da momenti di folklore e spettacolo (tutti i venerdì). Ristorante Strambò a Portosole (info)

IMPERIA

9.30-12.30. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 9.30 /12.30, sabato, domenica h 18.30/22.30. Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli

17.30-21.30. Apertura del Museo navale: ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale. Museo navale e Planetario in Calata Anselmi



18.00. Per ‘33 giri Italian Masters - incontri con la musica d’autore’ a cura di Stefano Senardi, conferenza dal titolo ‘Lucio Battisti - Il mio canto libero’. Sala convegni della Biblioteca civica ‘L. Lagorio’, ingresso libero

18.30. Per ‘Aspettando il centenario’, inaugurazione esposizione ‘Next Generation Imperia - progetti in mostra’. Palazzo Civico, fino al 6 gennaio



21.00. Concerto inaugurale del ciclo dal titolo ‘Mozart l’italiano’ con esibizione dei due oboisti Guido Ghetti e Dario Sartori accanto all’orchestra Carlo Felice di Genova diretta dal maestro Federico Maria Sardelli. In programma Mozart, Vivaldi, Sardelli, Der Grosse e Carl Philipp Emmanuel Bach. Duomo di Porto Maurizio, ingresso gratuito fino ad esaurimento posti



BORDIGHERA



17.00-19.00. Mostra di fotografie ‘Paesaggi urbani’ presso òa sede dell' UCD/ ANPI in via Al Mercato 8, fino al 30 novembre, ingresso libero nel rispetto delle norme sanitarie anti Covid

ENTROTERRA

CAMPOROSSO



17.30-19.00. ‘Le Stelle al Tramonto’: osservazioni guidate dalle ore per osservare pianeti e stelle in riva al mare. Spiaggia libera di Camporosso Mare (offerta libera, non è necessario prenotare), info con messaggio WhatsApp al +39 348 552 0554

PIEVE DI TECO

14.30-18.30. Mostra ‘Onde barocche. Capolavori diocesani tra 1600 e 1750’ (9.30/13-14.30/18.30). Oratorio della Ripa di Pieve di Teco, prorogata fino all’8 gennaio, info 347 8085811 (più info)

FRANCIA

CAGNES-SUR-MER



20.45. Festival di Musica Sacra: Requiem di G. Verdi con l’Ensemble Vocal Quilisma di Nice, Chœur Notre Dame de Bon Voyage, Vocalliances. Eglise de la Sainte Famille (più info)

MONACO

00.00. ‘No Finish Line Nice’: gara di beneficenza nata a Monaco nel 1999 con la partecipazione di circa 4000 partecipanti. Si tratta di correre o camminare su un circuito di circa 1.000 metri, aperto 24/24 per 8 giorni, tante volte quanto desiderato e quanti chilometri si desidera. Evento a favore dei bambini svantaggiati (termine manifestazione il 20 novembre alle ore 14), Quai des Etats-Unis (più info)

10.00-18.00. Mostra d'arte dell'artista monegasco Michel Aubéry, sotto l'Alto Patronato di S.A.S. il Principe Alberto II. Museo Oceanografico di Monaco, fino al 20 novembre (più info)

13.00-19.00. ‘Monaco on Stage - 100 anni di concerti a Monaco’: mostra immersiva con un susseguirsi di corridoi firmati con autografi, ricostruzioni di camerini e contenuti inediti sulle star che si sono esibite a Monaco. Salle d'Exposition du Quai Antoine Ier, fino al 31 dicembre

14.00-24.00. ‘Luna park di Monaco’: giostre con anche degustazione di crêpes, waffle e mele caramellate. A cura del Comune di Monaco. Port Hercule, fino al 19 novembre (da domenica a giovedì h 14/23, venerdì, sabato e giorni prefestivi h 14/24)

NICE



20.30. ‘Voyage en Italie, Les Lettres du Président de Brosses’: concerto dell’ensemble Baroque de Nice con musiche di P. Rameau, A. Vivaldi, G.-B. Pergolèse. Église St-Martin-St-Augustin (più info)





SABATO 19 NOVEMBRE



SANREMO

9.00-18.00. Nell’ ambito del centenario calviniano 1923-2023, convegno internazionale dal titolo ‘Italo Calvino. Spazi Paesaggio Ambiente’: tre giorni di approfondimento sulla figura di Italo Calvino con la partecipazione di numerosi relatori. Teatro dell’Opera del Casinò, fino al 20 novembre, ingresso libero (la brochure con il programma a questo link)

11.00. ‘Tour Ariston’: visita guidata dietro le quinte e nella storia del teatro Ariston, il più celebrato d’Italia (5 euro). Ritrovo alle 10.30 nella hall del Teatro Ariston

11.55. ‘Autunno in Regata’: partenza della regata nell’ambito del 39° Campionato Invernale West liguria a cura dello Yacht Club Sanremo. Specchio d’acqua antistante la città (più info)

15.00. Luna Park in piazzale Carlo Dapporto (fino al 15 gennaio 2023)



15.00. Inaugurazione targa commemorativa dedicata alla cantante polacca Anna German (1936 -1982) nel 55° anniversario della sua esibizione al Festival della di Sanremo (1967). Partecipa il vescovo di Ventimiglia-Sanremo Mons. Antonio Suetta e l'ambasciatrice della Polonia in Italia Anna Maria Anders. Intervento musicale a cura della Filarmonica ‘Karol Szymanowski’ di Cracovia. Chiesa Madonna Nera di Czestochowa. Corso Matuzia 3

16.00. ‘Conoscere la nuova Africa’: seminario organizzato dalle associazioni Casa Africa e Mappamondo con il supporto del CSVPolis Imperia-Savona con proiezione di due documentari del compianto Silvestro Montanaro, giornalista d’inchiesta e scrittore, deceduto prematuramente nel luglio del 2020. Sala della Federazione Operaia Sanremese, via Corradi 47 (il programma)

20.30. Concerto di Eugenio Bennato con una proposta dei suoi brani più celebri e una selezione di successi di chiara ascendenza rossiniana con la partecipazione di un quartetto d’archi, il Quartetto Flegreo. Roof Garden del Casinò matuziano (più info)

21.00. Sanremo International Guitar Festival: esibizioni di Francesco Iannitti Piromallo (‘Concerto n. 1 in La Maggiore’ per chitarra e orchestra, Solista: Fabio Montomoli, Direttore: Natanael Espinoza) e di Guillermo Diego (‘Concierto Mexicano’ para guitarra y orquesta, Solista: Martín Madrigal, Direttore: Natanael Espinoza). Teatro dell’Opera del Casinò, fino al 20 novembre (i dettagli a questo link)

23.30. Bay Music Saturday: format creato per divertirsi a ritmo delle migliori hit di musica pop e dance del momento fino a tarda notte, in riva al mare sotto le stelle. Bay Club, Corso Trento-Trieste 12, info +39 348 3984066 (più info)



IMPERIA

10.00. Per ‘Aspettando il centenario’, esposizione ‘Next Generation Imperia - progetti in mostra’. Palazzo Civico, fino al 6 gennaio

15.00-18.00. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 9.30 /12.30, sabato, domenica h 15/18). Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli

16.00. Seminario ‘Il mobbing da chi non te lo aspetti’ a cura dell’associazione ‘No Mobbing’ con relatori gli Avv. A.Micali – G. Ziella. Sala Conferenze Csv in via Vecchia Piemonte 83, anche domani, partecipazione gratuita, prenotazione al 388 9987416 (locandina)

17.30-21.30. Apertura del Museo navale: ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale. Museo navale e Planetario in Calata Anselmi

18.30. Partenza dell’11ª edizione della Ronde Valli Imperiesi da Piazzale Cristino, Banchina Portuale di Oneglia. Il percorso interesserà i territori dei Comuni di Imperia, Paggialto, Aurigo, Guardiabella. Arrivo previsto per le ore 15.45 di domani con premiazioni sul palco (più info a questo link)

21.00. Per ‘Aspettando il centenario’, Concerto del Coro Mongioje all’Oratorio di S. Pietro, ingresso libero



21.15. ‘Come sorelle’: spettacolo teatrale con Elena Orsini e Teresa Gandolfo messo in scena dalla Compagnia Fabrica Teatro. Teatro dell'Attrito, info e prenotazioni al 340 2949698

VENTIMIGLIA

9.00. Mercatino creativo, artistico e di artigianato in Via Aprosio a sostegno del ‘Progetto Infanzia’ della Scuola di Pace (ogni terzo sabato del mese)

10.00-17.00. Per le ‘Giornate della Storia’, apertura straordinaria del Museo Civico Archeologico G. Rossi al Forte dell'Annunziata (h 10/12.30-15/17)



16.30. ‘Alberi monumentali tra natura e cultura - Valori storici ed ambientali dei grandi alberi’: conferenza di Elia Fontana, Ettore Benedetti, Marco Macchi organizzata dal Lions Club Ventimiglia per l’Ambiente. Chiesa di Sant'Agostino, partecipazione gratuita

BORDIGHERA



8.30-13.00. Mercato Campagna Amica di Coldiretti in via I Maggio (ogni sabato)



17.00-19.00. Mostra di fotografie ‘Paesaggi urbani’ presso òa sede dell' UCD/ ANPI in via Al Mercato 8, fino al 30 novembre, ingresso libero nel rispetto delle norme sanitarie anti Covid



OSPEDALETTI

8.00-19.00. Mercatino di Antiquariato, collezionismo e vintage. Corso Regina Margherita, info 338 7262822 (3° sabato di ogni mese)

14.00. ‘Crescere meglio… e invecchiare meglio!’: Seminario teorico-pratico sulla gestione medica e comportamentale del cucciolo e del cane Anziano. Centro ‘Oh my dog!!’, info 349 2257460



ENTROTERRA

DOLCEACQUA

15.00-18.00. Mostra dedicata a Giovanni Morscio a 50 anni dalla scomparsa realizzata da Frank Vigliani, restauratore e conoscitore di Morscio. Pinacoteca Morscio a Palazzo Luigina Garoscio (2° piano), Via Doria 10 (fino al 30 novembre)

DIANO CASTELLO



21.00. Per la 3ª edizione di ‘Autunno/Inverno’, rassegna della Fita dedicata al teatro amatoriale imperiese: commedia del Teatro dell’Albero di San Lorenzo al Mare dal titolo ‘Bugiardi’. Teatro Concordia, ingresso ad offerta libera, info e prenotazioni 328 3043741 (più info)

PIEVE DI TECO

14.30-18.30. Mostra ‘Onde barocche. Capolavori diocesani tra 1600 e 1750’ (9.30/13-14.30/18.30). Oratorio della Ripa di Pieve di Teco, prorogata fino all’8 gennaio, info 347 8085811 (più info)



PONTEDASSIO



9.00-18.00. Corso di accesso per diventare Volontari della Croce Rossa Italiana di Pontedassio- Sede della CRI, info al 0183 279700, iscrizioni QUI

FRANCIA

CAGNES-SUR-MER



10.00-18.00. Festa della Castagna: grande festa tradizionale organizzata nel centro della città di Cagnes-sur-mer, con l'aiuto dei comuni di Haut-Pays: Valdeblore, Roure, Isola Village e St-Etienne de Tinée (più info)

MENTON



10.00-19.00. PhotoMenton 2022: mostra fotografica con la partecipazione di circa 100 fotografi e quasi 1.000 foto esposte (ingresso 3 euro). Palais de l'Europe, Avenue Boyer 8 (più info)

MONACO

00.00. ‘No Finish Line Nice’: gara di beneficenza nata a Monaco nel 1999 con la partecipazione di circa 4000 partecipanti. Si tratta di correre o camminare su un circuito di circa 1.000 metri, aperto 24/24 per 8 giorni, tante volte quanto desiderato e quanti chilometri si desidera. Evento a favore dei bambini svantaggiati (termine manifestazione il 20 novembre alle ore 14), Quai des Etats-Unis (più info)

10.00-18.00. Mostra d'arte dell'artista monegasco Michel Aubéry, sotto l'Alto Patronato di S.A.S. il Principe Alberto II. Museo Oceanografico di Monaco, fino al 20 novembre (più info)

13.00-19.00. ‘Monaco on Stage - 100 anni di concerti a Monaco’: mostra immersiva con un susseguirsi di corridoi firmati con autografi, ricostruzioni di camerini e contenuti inediti sulle star che si sono esibite a Monaco. Salle d'Exposition du Quai Antoine Ier, fino al 31 dicembre

14.00-24.00. ‘Luna park di Monaco’ (ultimo giorno): giostre con anche degustazione di crêpes, waffle e mele caramellate. A cura del Comune di Monaco. Port Hercule



DOMENICA 20 NOVEMBRE



SANREMO



9.00-13.00. Nell’ ambito del centenario calviniano 1923-2023, ultimo giorno del convegno internazionale dal titolo ‘Italo Calvino. Spazi Paesaggio Ambiente’: tre giorni di approfondimento sulla figura di Italo Calvino con la partecipazione di numerosi relatori. Teatro dell’Opera del Casinò, ingresso libero (la brochure con il programma a questo link)

9.45. Premiazione dei Donatori Benemeriti Fidas al Roof 1 del teatro Ariston, info 393 9622830

10.55. ‘Autunno in Regata’: partenza della regata nell’ambito del 39° Campionato Invernale West liguria a cura dello Yacht Club Sanremo. Specchio d’acqua antistante la città (più info)

15.00. Luna Park in piazzale Carlo Dapporto (fino al 15 gennaio 2023)

17.00. Sanremo International Guitar Festival (ultimo giorno): concerto del quartetto di chitarre del Conservatorio ‘Franco Vittadini’ di Pavia + esibizione di Ciro Carbone in un ‘Omaggio alla Canzone Napoletana’ + esibizione di Roberto Fabbri in ‘Un'avventura, Fabbri suona Battisti’ + presentazione libro con cd dal titolo ‘Lucio Battisti, 14 grandi successi arrangiati per chitarra’. Teatro dell’Opera del Casinò (i dettagli a questo link)

IMPERIA

6.46. Partenza dell’11ª edizione della Ronde Valli Imperiesi da Calata Cuneo, Banchina Portuale di Oneglia. Il percorso interesserà i territori dei Comuni di Imperia, Paggialto, Aurigo, Guardiabella. Arrivo previsto per le ore 15.3° circa con premiazioni sul palco (più info a questo link)

9.00. Fiera di San Leonardo in lungomare Amerigo Vespucci

15.00-18.00. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 9.30 /12.30, sabato, domenica h 15/18). Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli

15.00-18.00. Apertura del Museo navale: ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale. Museo navale e Planetario in Calata Anselmi

16.00. Seminario ‘Il mobbing da chi non te lo aspetti’ a cura dell’associazione ‘No Mobbing’ con relatori gli Avv. A.Micali – G. Ziella. Sala Conferenze Csv in via Vecchia Piemonte 83, partecipazione gratuita, prenotazione al 388 9987416 (locandina)

VENTIMIGLIA



10.00-12.30. Per le ‘Giornate della Storia’, apertura straordinaria del Museo Civico Archeologico G. Rossi al Forte dell'Annunziata. Alle ore 11, visita guidata a tema sulle sculture del M.A.R. di Ventimiglia dal titolo ‘I Volti della Storia’

14.30. Afternoon tea nelle sale di Villa Hanbury: Visita guidata + Afternoon tea con assortimento di dolce e salato (20 euro ingresso + visita guidata + tea, 15 (ingresso + tea). Ritrovo ore all'ingresso in Corso Montecarlo 43 (ogni domenica da novembre a febbraio), prenotazione +39 0184 229507



BORDIGHERA



17.00-19.00. Mostra di fotografie ‘Paesaggi urbani’ presso òa sede dell' UCD/ ANPI in via Al Mercato 8, fino al 30 novembre, ingresso libero nel rispetto delle norme sanitarie anti Covid



16.00. ‘Botanici alle vette - Botanistes aux sommets’: incontro dedicato all’attività nelle Alpi Marittime dei grandi botanici in contatto con l’eclettico Clarence Bicknell. Partecipa Marcus Bicknell che presenta la copia fac-simile del Libro degli Ospiti in Esperanto. Museo Bicknell, Via Romana 39, ingresso libero

TAGGIA

8.00-18.30. Mercatino di antiquariato collezionismo e curiosità. Viale delle Palme ad Arma



11.00. La Banda Pasquale Anfossi accompagna tutta la Liturgia della SS Messa celebrata dal Parroco Don Antonio Nuccio Garibaldi. Santuario della Madonna Miracolosa

ENTROTERRA

APRICALE

9.30-17.30. Mercatino con prodotti tipici, artigianali con ceramiche, prodotti naturali come cosmetici, pane, miele e tanto altro + musica dalle 12 del ‘Just2Jazz Duo’ formato da Claudio Giraudi e Lorenzo Chiaraviglio. Piazza Vittorio Emanuele (ogni terza domenica del mese)

CAMPOROSSO

9.00-19.00. ‘Mercatino degli hobbisti e del brocante’ in piazza Garibaldi e ai giardini pubblici di Piazza D'Armi (ogni terza domenica del mese)

DOLCEACQUA



15.00-18.00. Mostra dedicata a Giovanni Morscio a 50 anni dalla scomparsa realizzata da Frank Vigliani, restauratore e conoscitore di Morscio. Pinacoteca Morscio a Palazzo Luigina Garoscio (2° piano), Via Doria 10 (fino al 30 novembre)

PIEVE DI TECO

14.30-18.30. Mostra ‘Onde barocche. Capolavori diocesani tra 1600 e 1750’ (9.30/13-14.30/18.30). Oratorio della Ripa di Pieve di Teco, prorogata fino all’8 gennaio, info 347 8085811 (più info)

PONTEDASSIO

9.00-18.00. Corso di accesso per diventare Volontari della Croce Rossa Italiana di Pontedassio- Sede della CRI, info al 0183 279700, iscrizioni QUI



FRANCIA

CAGNES-SUR-MER



16.30. Festival di Musica Sacra: concerto per la notte di Natale di A. Corelli. Magnificat et Gloria de A. Vivaldi con l’Ensemble Vocal Syrinx. Eglise Notre-Dame de la Mer (più info)



MENTON



10.00-19.00. PhotoMenton 2022: mostra fotografica con la partecipazione di circa 100 fotografi e quasi 1.000 foto esposte (ingresso 3 euro). Palais de l'Europe, Avenue Boyer 8 (più info)

MONACO

00.00-14.00. ‘No Finish Line Nice’ (ultimo giorno): gara di beneficenza nata a Monaco nel 1999 con la partecipazione di circa 4000 partecipanti. Si tratta di correre o camminare su un circuito di circa 1.000 metri, aperto 24/24 per 8 giorni, tante volte quanto desiderato e quanti chilometri si desidera. Evento a favore dei bambini svantaggiati, Quai des Etats-Unis (più info)

10.00-18.00. Ultimo giorno della Mostra d'arte dell'artista monegasco Michel Aubéry, sotto l'Alto Patronato di S.A.S. il Principe Alberto II. Museo Oceanografico di Monaco (più info)

13.00-19.00. ‘Monaco on Stage - 100 anni di concerti a Monaco’: mostra immersiva con un susseguirsi di corridoi firmati con autografi, ricostruzioni di camerini e contenuti inediti sulle star che si sono esibite a Monaco. Salle d'Exposition du Quai Antoine Ier, fino al 31 dicembre



