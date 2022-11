Nel weekend scorso, attività federali per tutte le categorie del minirugby. REDS presenti in entrambi i giorni con tutte le categorie a disposizione

Al 'Fontanassa' di Savona nel weekend scorso si sono svolte le attività federali per tutte le categorie del minirugby, REDS presenti in entrambi i giorni con tutte le categorie a disposizione.



Sabato 12 è stata la volta dell’U.13, continuano gli innesti e si vede la voglia di giocare e di far bene, avversari della giornata: Savona, Sanremo, Cogoleto, Province dell’Ovest, Imperia e Monferrato. Pomeriggio impegnativo dove i ragazzi dei REDS competono a viso aperto senza malizia ma con molta concretezza, risultati positivi e cosa più importante squadra in crescita sia nelle fasi difensive che in avanzamento.



Domenica 13 scendono in campo le altre categorie U.7/9/11, ad accompagnare le partite un vento forte che ha creato difficoltà a tutte le compagini (le stesse del giorno prima ad eccezione di Imperia e Monferrato) scese in campo.



U. 11 inizio un po’ spaesato ma ritrovano la retta via e fanno vedere segni di miglioramento, anche i più piccoli fanno la loro parte e progressivamente si prende fiducia l’uno dell’altro, bravi a non mollare e a contrastare le squadre più preparate, rischiano qualche calcio di spostamento ma il vento sferzante non aiuta, peccato di inesperienza ma contestuale prova di visione di gioco.



U.7/9 ai baby-ruggers va l’applauso più grande, numerosi compatti e concreti si distinguono per voglia di giocare e emozionano i genitori che vedono i più piccoli “combattere” con i pari età. La fase affettiva della palla è in palese evoluzione, giocare divertendosi è la miglior miscela che con i piccolini dei REDS diventa esplosiva.



“Weekend che ha visto impegnati buona parte dello staff tecnico, degli accompagnatori e dei genitori, società in crescita con le esigenze dei ragazzi. Un ringraziamento a tutti” queste le parole del Vice Presidente Antonello Lisco.