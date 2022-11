Football americano: gli Waves Sanremo riprendono l’attività con una netta vittoria contro Masnada Hellequin

Domenica, al campo di Pian di Poma, la squadra di football americano, Waves Sanremo, ha ufficialmente ripreso le attività, dopo lo stop imposto dall’emergenza Covid.

I biancazzurri hanno affrontato, in una competizione amichevole, i savonesi della Masnada Hellequin vincendo con uno strepitoso risultato di 30-0.

Il presidente Nicola Stefanucci ha dato piena fiducia al nuovo staff, capitanato dall’head coach Nicola Amoroso, riponendo alte aspettative per la stagione 2022/2023, che vedrà gli Waves impegnati prima in un bowl natalizio multisquadre, e successivamente nel campionato CSI, il cui inizio è fissato per marzo.

Chiunque volesse unirsi alla squadra, per provare il Football Americano, potrà partecipare agli allenamenti, che si tengono ogni lunedì e ogni giovedì, dalle 20 alle 22, sul campo di atletica di Pian di Poma.