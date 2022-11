Fumano ancora le macerie della Marr di Taggia: sopralluogo dei Vigili del Fuoco e dell'azienda di Rimini

In questi casi diventa difficile far intervenire delle squadre, in quanto la struttura è gravemente compromessa. I Vigili del Fuoco nella loro relazione hanno evidenziato il concreto rischio che possano verificarsi dei crolli. Per il momento il sindaco Mario Conio ha revocato l'ordinanza che vietava il transito su via Periane e ha firmato un nuovo provvedimento per interdire l'accesso non solo a tutta l'area della Marr ma anche ai capannoni limitrofi.

Intanto pare che l'amministrazione della Marr stia lavorando per trovare una soluzione alternativa per riprendere l'attività. Nelle scorse ore i vertici dell'azienda con base a Rimini che si occupa di distribuzione di prodotti alimentari sono venuti in visita a Taggia per controllare che cos'è rimasto sul luogo del disatro. Da indiscrezioni sembra che sia al vaglio la possibilità di riaprire un punto logistico in un altro comune del ponente ligure. Potrebbe essere una soluzione per l'attività che a Taggia aveva uno dei principali magazzini di distribuzione e per i 15 lavoratori della ditta che oggi si trovano in una situazione di forte incertezza.