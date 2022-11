Volley: Grafiche Amadeo rimane in vetta alla classifica, ora il match con il Lavagna

La Grafiche Amadeo RVS Sanremo vince senza problemi in casa per 3 set a 0 contro il Volley Colombo Genova e mantiene la testa della classifica con Volley Admo Lavagna - Volley Carcare. "Siamo partiti bene in campionato - spiega il presidente della polisportiva di Sanremo, Beppe Privitera - facendo 3 vittorie consecutive e dimostrando un buon affiatamento di squadra".

"Ora viene il difficile già domenica contro il Volley Admo Lavagna squadra retrocessa dalla serie B fuori casa, sarà un vero test per vedere le nostre capacita di restare al vertice della serie C. La squadra è giovane, trascinata da un grintoso capitano Joele Gazzera e dall'esperienza dell'intramontabile Robert Torello. Sara un mach tutto da giocare" - conclude Privitera.

Tabellino gara

Serie C Regionale Maschile