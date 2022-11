Judo: medaglie per gli imperiesi Giordano e Saglietto al Grand Prix della Lucania

Ottima prova degli atleti dell'Ok Club Judo Imperia al Grand Prix della Lucania 2022 che si è svolto lo scorso weekend a Policoro (Matera). L'evento sportivo rientrava nel Circuito Italiano FIJLKAM ed era aperto alle classi under 18 ed under 21. Tra i partecipanti, provenienti da tutta Italia c'erano anche gli imperiesi Martina Giordano, appartenente alla categoria cadetti al limite dei 48 Kg e Nicola Saglietto, al peso di 55 Kg under 21.



"Sabato pomeriggio inizia la gara di Martina che parte alla grande con la vittoria al primo incontro contro una forte atleta altoatesina, nel secondo combattimento incontra quella che sarà la vincitrice del torneo subendo una sconfitta che la porta ad affrontare poi la fase dei recuperi, raggiunge senza problemi la finale per il 3°/5° posto che vince qualificandosi terza. - raccontano dall'Ok Club - Domenica mattina è il turno di Nicola che seguirà un percorso analogo a quello della sua compagna di palestra, anche Nicola dovrà arrendersi, nel secondo incontro, ad un forte atleta napoletano che sarà il vincitore del torneo, e anche lui affronta la fase dei recuperi raggiungendo la finale 3°/5° che vince in una manciata di secondi salendo sul terzo gradino del podio. Due atleti due medaglie. Entrambi portano a casa preziosi punti per la Ranking List nazionale".



"Prosegue intanto l’attività del sodalizio imperiese, infatti nel prossimo week end si svolgeranno al Palazzetto dello Sport di Imperia in località San Lazzaro due importanti manifestazioni. Sabato 19 sarà presente il Maestro Benemerito Moraci Nicola docente FIJLKAM 8° Dan responsabile della formazione del quadro tecnico nazionale. Domenica 20 una gara dedicata agli atleti preagonisti vedrà la partecipazione di numerose squadre del nord ovest per un totale di oltre 400 atleti" - ricordano dalla società imperiese.