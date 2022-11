Calcio. Il settore giovanile dell'Ospedaletti ricorda Leonardo Franza con un minuto di silenzio su tutti i campi

Fine settimana dai risultati altalenanti per il settore giovanile dell’Ospedaletti. Mentre la Juniores ha osservato il turno di riposo, le altre formazioni hanno ottenuto una vittoria con i Giovanissimi 2008, un pareggio con gli Allievi 2007 e una sconfitta con gli Allievi 2006.

Su tutti i campi è stato un weekend interamente dedicato al ricordo di Leonardo Franza, ex giocatore dell’Ospedaletti tragicamente scomparso dopo la drammatica esplosione nell’appartamento di Molini di Triora nella quale è rimasto ferito anche il calciatore della prima squadra Stefano Cassini.

Tutte le annate hanno osservato un minuto di silenzio prima delle loro gare, un momento di raccoglimento in memoria di un ragazzo che ha dedicato ai colori orange la sua passione e il suo amore per il calcio.

I risultati del settore giovanile orange

Allievi 2006

Ospedaletti - Campomorone Sant’Olcese 1-7

Marcatori: Sartori

Ospedaletti: 1 Galli, 2 Petrulla, 3 Di Nicola, 4 Di Michele, 5 Angeli, 6 Cascone, 7 Rubis, 8 Molinari, 9 Colucci, 10 Sartori, 11 Miatto

A disposizione: 12 Sambito, 13 Magnani, 14 Rodigari, 15 Traditi, 16 Consalvo, 17 Raviola, 18 D’Alessandro, 19 Mema, 20 Anfossi

Allenatore: Ivan Miatto

Allievi 2007

Campomorone Sant’Olcese - Ospedaletti 1-1

Marcatori: Avandro

Ospedaletti: 1 Rondelli, 2 Burdilla, 3 Sismondini, 4 Gonella, 5 Pafumi, 6 D’Amore, 7 Lazri, 8 Coppola, 9 Avandro, 10 Larosa, 11 Pereira

A disposizione: 12 Mariga, 13 Zoccali, 14 Abidi, 15 Deveronico, 16 Luci, 17 Monterosso, 18 Rondinone, 19 Kanina, 20 Cavalieri

Allenatore: Marco Anzalone

Giovanissimi 2008

Ospedaletti - Genova Calcio 4-3

Marcatori: Nervino (3), Ben Mzaker

Ospedaletti: 1 Gallo, 2 Grillo, 3 Turrini, 4 Pallanca, 5 Cirillo, 6 Pesce, 7 Nardini, 8 Calvini, 9 Nervino, 10 Anzalone, 11 Borella

A disposizione: 13 Iuliano, 14 Maccario, 15 Conrieri, 16 Ben Mzaker, 17 Fitzpatrick, 18 Magnani, 19 Urciuoli, 20 Burlandi

Allenatore: Andrea Caverzan