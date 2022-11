Calcio giovanile: ottimi risultati nell'ultimo fine settimana per le formazioni dell'Imperia

E’ stato un buon weekend per i giovani dell’Imperia Calcio. La Juniores si è imposta con uno spettacolare 4-3 sul Celle Varazze grazie ai gol di Casella, Comiotto, Moro e Ardissone.

Pari per gli Allievi Regionali Under 17, pareggio 1-1 a Vado con gol neroazzurro di Siviero. Show invece degli Allievi Provinciali Under 16 che battono 8-1 il Golfo Dianese. A segno Rossi con un poker, Welegerima con una doppietta, Lavagetto e Nasi.

Pareggio 2-2 per i Giovanissimi Regionali under 15 sul campo della Praese con doppietta di Gulotta. Infine vittoria rotonda (12-0) per i Giovanissimi Regionali under 14 in casa contro la Praese. In gol quattro volte Pedone, tripletta di Gerbore, doppietta di Bottino, Tilaro, Ferrari e Pellicari.