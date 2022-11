Calcio 5, l'Imperia si prende il derby per 3-2: vittoria sofferta al 'Muratore' contro l'Atletico San Lorenzo (Video)

Imperia Santa Fe si prende il derby del ‘Muratore’ contro Atletico San Lorenzo vincendo (3-2) con brivido finale. Partita vibrante fin dalle prime battute davanti ad una buona cornice di pubblico di circa 120 spettatori.

Nonostante le tante defezioni, tra squalifiche e infortunati, sono i padroni di casa a passare in vantaggio con l’ex di turno Luca Alberti. Proprio il capitano è sfortunato, poco più tardi, quando il pallone gli rimbalza sullo stinco e rotola nella porta difesa da Rato. per il momentaneo pareggio. L’ Imperia completa la rimonta prima dell’intervallo: la firma è di Enrico Costa.

Ad inizio ripresa Guidetti cala il tris – quarta rete in campionato per lui – ed i ragazzi di Bianco mancano più volte l’occasione per mettere la partita in ghiaccio. Soltanto un prodigioso Rato riesce a fermare le avanzate ospiti. Quando mancano una decina di minuti al triplice fischio, Enrico Pinasco pennella il cross per Ghirotti che, con un gran colpo al volo, riapre la partita.

L’inerzia si sposta a favore della squadra di Ameglio che si vede negare la gioia del pari da un miracolo del portiere neroazzurro, proprio allo scadere.

L’ Imperia centra la seconda vittoria in altrettante partite; Atletico San Lorenzo invece rimane fermo a zero punti seppur con la consapevolezza acquisita che al ‘Muratore’, per tutti, sarà difficile passare.