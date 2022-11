Arti Marziali: ottime prestazioni per gli atleti del Daruma Brazilias Jiu Jitsu di Sanremo agli Europei di Ostia

Si è svolto nell’ultimo fine settimana, al palazzetto dello sport di Castel Fusano a Ostia, i campionati Europei di Brazilian jiu jitsu No Gi (senza kimono). Ottimi risultati per l’accademia Daruma Brazilian jiu jitsu di Sanremo che con tre atleti in gara porta a casa tre vice campioni Europei di uno sport ora sempre più in voga.

Luca Baccino nella categoria Feather (-67.5 kg cinture marroni) porta a casa un bronzo, perdendo in semifinale con il vincitore della categoria. Moises Marques, nella categoria superheavy (sopra i 100 kg cinture marroni), guadagna un ottimo argento ripetendo la prestazione del campionato europeo con kimono di gennaio, quindi doppio titolo per lui ormai veterano di categoria.

Nelle cinture nere questa volta è il turno del maestro dell’accademia Davide Berardi, che anche lui nei 67.5 kg feather weight ottiene un ottimo bronzo, ripetendo la prestazione del campionato europeo master di Barcellona, doppio titolo con e senza kimono anche per lui.

Ottima prestazione dunque per gli atleti matuziani al vertice europeo. Un’accademia dedita non solo alle competizioni ma alla divulgazione di questo sport dai più piccini di 4 anni fino agli adulti. L’accademia Daruma si trova in corso degli inglesi 228/230 a Sanremo.