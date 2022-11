Stampare online cataloghi e riviste con il servizio rapido e di qualità di Stampaprint

La stampa online di cataloghi e riviste oggi rappresenta la soluzione privilegiata dalla maggioranza delle aziende. Ma come scegliere il fornitore giusto? Quali fattori valutare?

Stampare cataloghi e riviste rivolgendosi a un sito online è una soluzione sempre più apprezzata dalle aziende e dalle attività di ogni settore e dimensione. Questa attività risulta infatti fondamentale per illustrare i propri prodotti e servizi ma anche per comunicare l’identità aziendale in modo professionale. E ci sono mille altri motivi per cui si potrebbe aver bisogno di stampare questi materiali: dalle summary aziendali interne per illustrare dati e reportistiche al catalogo natalizio di un cliente, dalla company profile alla presentazione di una nuova fiera aziendale. E potremmo continuare a lungo con gli esempi!

Qualunque sia il motivo per cui si debba ricorrere alla stampa di cataloghi e riviste, il servizio online si rivela sicuramente il più pratico, semplice e veloce. Tuttavia, è anche fondamentale che il risultato sia di ottima qualità, altrimenti si rischia di trasmettere un’immagine aziendale sciatta e di poco valore, perdendo l’attenzione e la fiducia dei clienti.

Come scegliere dunque la giusta tipografia per stampare cataloghi e riviste online che siano di alta qualità?

5 fattori da considerare per scegliere la tipografia online

Ecco dunque qualche semplice fattore da considerare per fare la scelta giusta e affidarsi alla tipografia online migliore.

Esperienza . La cosa migliore è sempre affidarsi a chi opera nel settore già da diverso tempo e non all’ultimo arrivato. Se una tipografia è attiva da molti anni e presenta un buon numero di recensioni positive, ci si può affidare senza rischi e sicuramente il lavoro eseguito sarà di qualità.

. La cosa migliore è sempre affidarsi a chi opera nel settore già da diverso tempo e non all’ultimo arrivato. Se una tipografia è attiva da molti anni e presenta un buon numero di recensioni positive, ci si può affidare senza rischi e sicuramente il lavoro eseguito sarà di qualità. Assortimento . Importante verificare sempre che l’assortimento sia il più possibile ampio e in continuo aggiornamento. Questo significa sia avere la possibilità di trovare la soluzione su misura per le proprie esigenze, sia che la tipografia è attenta alle novità del proprio settore.

. Importante verificare sempre che l’assortimento sia il più possibile ampio e in continuo aggiornamento. Questo significa sia avere la possibilità di trovare la soluzione su misura per le proprie esigenze, sia che la tipografia è attenta alle novità del proprio settore. Servizio clienti . Durante il lavoro, potrebbero sorgere dei dubbi o la necessità di un’informazione o anche solo di un consiglio. Ecco perché è fondamentale assicurarsi che il servizio clienti della tipografia sia disponibile, attento e umano. Insomma, non il solito call center o, peggio ancora, un disco preimpostato che non dà nessuna risposta.

. Durante il lavoro, potrebbero sorgere dei dubbi o la necessità di un’informazione o anche solo di un consiglio. Ecco perché è fondamentale assicurarsi che il servizio clienti della tipografia sia disponibile, attento e umano. Insomma, non il solito call center o, peggio ancora, un disco preimpostato che non dà nessuna risposta. Prezzi . Anche la questione del costo è un fattore di rilievo. Se la tipografia risponde alle tre caratteristiche precedenti, a quel punto è il momento di indagare sui prezzi per scegliere quello più conveniente.

. Anche la questione del costo è un fattore di rilievo. Se la tipografia risponde alle tre caratteristiche precedenti, a quel punto è il momento di indagare sui prezzi per scegliere quello più conveniente. Velocità. Infine, la rapidità di stampa è sicuramente un vantaggio non da poco, specialmente se si tratta di un lavoro last minute. Meglio quindi optare per un servizio che ti garantisca la consegna entro pochi giorni.

Perché scegliere Stampaprint per la stampa di cataloghi e riviste?

Stampaprint è una tipografia online che risponde a tutte le caratteristiche che abbiamo appena elencato.

Grazie ad un’esperienza pluriennale nella stampa di cataloghi e riviste, mette oggi a disposizione dei suoi utenti un amplio assortimento di dimensioni, formati e rilegature, per andare incontro alle esigenze di qualsiasi cliente. Inoltre, l’assortimento viene regolarmente aggiornato e integrato con nuove soluzioni, per rispondere alle possibili richieste degli utenti. Può contare inoltre su recensioni che vantano 4,5 stelle di media, quindi l’assoluta maggioranza dei clienti è rimasta più che soddisfatta.

Il servizio offerto da Stampaprint si distingue inoltre per l’assistenza e il supporto al cliente. L’utente può infatti mettersi in contatto direttamente con lo staff di Stampaprint e ricevere consigli professionali durante la creazione dei file, oltre naturalmente all’assistenza puntuale in caso di richieste specifiche o problematiche. Ci sarà sempre qualcuno a disposizione per qualsiasi necessità, dalla creazione dell’account alla ricezione del materiale.

I prezzi sono tra i più bassi che si trovano online e la rapidità è un altro fattore plus del servizio: gli ordini sono pronti in soli 3 giorni.

Se hai quindi bisogno di stampare online cataloghi, riviste, brochure o qualsiasi altro tipo di materiale promozionale, sia cartaceo che digitale che espositivo o fieristico, puoi rivolgerti a Stampaprint.