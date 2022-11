Gori 2.0: la scuola per parrucchieri sta collezionando soddisfazioni a livello internazionale

In questi mesi conosceremo alcuni degli ex alunni della Gori Hair School che in questi anni hanno intrapreso il loro percorso lavorativo.

Proprio nel mese di novembre la scuola di Paolo, Irenea e Marcella Gori festeggia il suo ventiquattresimo anniversario. Da sempre il direttore della Gori Hair School offre opportunità di lavoro a tantissimi ragazzi, riuscendo ad ottenere soddisfazioni anche a livello internazionale. I suoi ex allievi lavorano in tutta Italia, in Spagna, in Germania, in Inghilterra, in America e negli Emirati Arabi.

Loredana Dospinescu è la prima delle ex-allieve di Paolo Gori che oggi lavora nel salone di Arma di Taggia. Il suo percorso professionale inizia nel 2017 quando decide di frequentare la scuola all’età di trentadue anni. Fin da bambina il suo sogno nel cassetto era quello di diventare una brava parrucchiera ed oggi il suo sogno si è avverato. Paolo Gori, oltre ad essere il direttore della Gori Hair School , è uno dei principali professori della scuola e grazie alla sua esperienza riesce a trasmettere ai suoi alunni i valori come la professionalità, l’energia e la gentilezza che da sempre contraddistinguono lui, le sue sorelle e sua moglie, Fiorenza Maccagnan.

Un’altra delle opportunità offerte dalla scuola è quella di entrare a far parte del mondo lavorativo anche dai primi anni di scuola. Ne è la prova Martina Pederzani che pur frequentando solo il secondo anno scolastico alla Gori Hair School fa già parte del team Gori. Martina è da sempre affascinata dal mondo del colore e dalle acconciature da sposa. L’esperienza che Paolo Gori le ha permesso di fare a soli diciassette anni la porterà sicuramente a realizzare tutti i suoi sogni.