CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, martedì 15 novembre 2022

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina il film al cinema al Roof 1 dell'Ariston di Sanremo, al cinema Centrale di Imperia e all'Olimpia di Bordighera

SANREMO

Ariston (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- LO SCHIACCIANOCI E IL FLAUTO MAGICO – ore 16.45 - di Georgi Gitis - Animazione - "Marie è una ragazza che ama danzare ed è molto affezionata ai suoi giocattoli. Alla morte del padre, Marie esprime un desiderio e, come per magia, i suoi amici giocattoli prendono vita e scopre che il suo schiaccianoci è in realtà l’amato principe George. Inizia così un’avventura incredibile, tutta al femminile, piena di colpi di scena, fatta di divertenti peripezie, amore e tanta magia…”

Voto della critica: **

- VASCO ROSSI LIVE ROMA ‘22 – ore 18.30 - 21.15 - di Pepsy Romanoff - Musicale - "Il concerto del cantante Vasco Rossi tenutosi a Roma nel Circo Massimo, ha infiammato i cuori di 140.000 persone. Per due notti hanno scatenato l’inferno durante il tour ribattezzanto ‘Della rinascita e dei record’. Adesso quel vortice di musica e di emozioni sarà disponibile su grande schermo per chi l’ha vissuto di persona, così da poterlo rivivere, e per chi invece non ha avuto la possibilità di farlo…”

Voto della critica: n.p.

Cinema Ritz (tel. 0184 506060)

- L’OMBRA DI CARAVAGGIO – ore 16.30 - 19.15 - 21.30 - di Michele Placido - con Riccardo Scamarcio, Louis Garrel, Isabelle Huppert, Micaela Ramazzotti, Mario Molinari - Drammatico - "Italia 1600. Michelangelo Merisi, in arte Caravaggio è un artista geniale e sovversivo che vive con il peso di una condanna a morte e su cui sta per allungarsi l’Ombra di un implacabile potere occulto. Un’inquietante figura è stata infatti incaricata di indagare sul pittore che - con la sua vita e la sua arte - affascina, sconvolge, sovverte. L’esistenza di un genio nelle mani di un’Ombra…”

Voto della critica: ***

Roof 1 (tel. 0184 506060)

- BLACK PANTHER – WAKANDA FOREVER – ore 17.00 - 21.00 - di Ryan Coogler - con Angela Bassett, Letitia Wright, Winston Duke, Danai Gurira, Florence Kasumba – Azione/Avventura/Fantascienza - "In seguito alla morte di Re T'Challa, il Wakanda è in lutto. Tuttavia per la Regina Ramonda e la Principessa Shuri non hanno tempo per affrontare il loro dolore poiché la nazione è in allerta contro possibili invasori…”

Voto della critica: ***

Roof 2 (tel. 0184 506060)

- IL PIACERE E’ TUTTO MIO – ore 16.45 - 19.20 - 21.15 - di Sophie Hyde - con Emma Thompson, Daryl McCormack, Les Mabaleka, Lennie Beare, Carina Lopes - Commedia - "Nancy Stokes è un’insegnante in pensione. Rimasta vedova, si è lasciata alle spalle un matrimonio del quale non ha mai potuto lamentarsi, sebbene sia sempre mancato qualcosa. E quel qualcosa potrebbe essere giunto il momento di aggiungerlo: sebbene abbia ormai più di sessant’anni, Nancy decide di rivolgersi a un’agenzia di gigolò. Ed ecco che arriva, nella camera d’albergo che ha prenotato, Leo Grande, un uomo affascinante e decisamente più giovane di lei. Inizialmente, Nancy faticherà a lasciarsi andare: preparerà una lista delle prestazioni sessuali che Leo dovrebbe garantirle, e lo tratterà semplicemente come un oggetto di piacere. In realtà, con l’intimità che necessariamente dovranno trovare, la donna scoprirà che Leo è una persona profonda, con la quale potersi confrontare, andando ben oltre gli appuntamenti in albergo. Così, con il passare degli incontri, Nancy imparerà a comprendere meglio Leo e a riscoprire finalmente sé stessa…”

Voto della critica: ***

Roof 3 (tel. 0184 506060)

- WAR – LA GUERRA DESIDERATA – ore 16.30 - 19.00 - 21.30 - di Gianni Zanasi - con Edoardo Leo, Miriam Leone, Giuseppe Battiston, Carlotta Natoli, Stefano Fresi - Drammatico - "Tom è un allevatore di vongole, nonostante sia laureato in lingue romanze, mentre Lea, figlia del sottosegretario alla Difesa, lavora come terapeuta per l'ASL. Il loro incontro è turbolento, ma mai quanto quello che succede intorno a loro: in seguito a un incidente diplomatico tra Italia e Spagna, l'Europa è nel caos e, incredibilmente, solo Tom e Lea potranno sistemare le cose prima che si scateni un conflitto armato…”

Voto della critica: **

Roof 4 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- IL TALENTO DI MR. CROCODILE – ore 16.30 - di Josh Gordon, Will Speck - con Luigi Strangis, Javier Bardem, Scoot McNairy, Constance Wu, Brett Gelman – Animazione/Avventura/Commedia - "Quando la famiglia Primm si trasferisce a New York, il giovane figlio Josh fatica ad adattarsi alla nuova scuola e ai nuovi amici. Tutto cambia quando scopre Lyle, un coccodrillo canterino che ama i bagni, il caviale, la grande musica e che vive nella soffitta della sua nuova casa. I due diventano subito amici, ma quando l'esistenza di Lyle viene minacciata dal malvagio vicino Mr. Grumps, i Primm devono unirsi al carismatico proprietario di Lyle, Hector P. Valenti, per dimostrare al mondo che si può trovare una famiglia anche nelle situazioni più inaspettate e che non c'è niente di male in un grande coccodrillo canterino con una personalità ancora più grande…”

Voto della critica: ***

- BLACK ADAM – ore 19.10 - 21.15 - di Jaume Collet-Serra - con Dwayne Johnson, Noah Centineo, Sarah Shahi, Pierce Brosnan, Aldis Hodge - Azione - "Nell'antica Kahndaq a Teth-Adam furono conferiti gli onnipotenti poteri degli Dei. Una volta utilizzati i suoi poteri per vendetta, venne imprigionato e divenne Black Adam. Sono passati circa 5.000 anni e Black Adam è passato da uomo a mito, fino a diventare leggenda. Oggi libero, scopre che la sua unica forma di giustizia, nata dalla rabbia, è messa in pericolo dagli eroi dei nostri tempi: la Justice Society formata da Hawkman, Doctor Fate, Atom Smasher e Cyclone…”

Voto della critica: ***

Cinema Centrale (tel. 0184 506060)

- LA STRANEZZA – ore 16.30 - 19.15 - 21.15 - di Roberto Andò - con Toni Servillo, Salvo Ficarra, Valentino Picone, Giulia Andò, Rosario Lisma - Commedia - "In Sicilia per un breve soggiorno, Luigi Pirandello s’imbatte in un imprevisto che lo porterà a incontrare due singolari figure di teatranti, Onofrio Principato e Sebastiano Vella, due dilettanti che stanno provando con gli attori della loro filodrammatica un nuovo spettacolo. L’incontro tra il geniale autore dei ‘Sei personaggi in cerca d’autore’ e questa scalcinata compagnia amatoriale sarà foriero di molte sorprese…”

Voto della critica: ****

Cinema Tabarin (tel. 0184 506060)

- THE LAND OF DREAMS – ore 16.45 - 19.20 - 21.30 - di Nicola Abbatangelo - con Caterina Shulha, George Blagden, Kevin Guthrie, Paolo Calabresi, Marina Rocco - Musical - "New York, 1922. Eva è una giovane immigrata italiana che lavora come lavapiatti nelle cucine del noto locale Choo Choo Train e che ha rinunciato al suo sogno più grande: diventare una cantante. Oggetto del desiderio di un boss mafioso, s’innamora dell’affascinante pianista Armie, reduce della Grande Guerra, che vive recluso nella sua casa insieme al fratello e che nasconde un potere molto speciale: viaggiare all’interno dei sogni. Eva e Armie scopriranno insieme che realtà e sogno possono mischiarsi e diventare la ricetta della felicità…”

Voto della critica: **

IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

Centrale (tel. 0183 63871)

- BLACK PANTHER – WAKANDA FOREVER – ore 20.45 - di Ryan Coogler - con Angela Bassett, Letitia Wright, Winston Duke, Danai Gurira, Florence Kasumba – Azione/Avventura/Fantascienza

Voto della critica: ***

Voto della critica: ***

Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

- VASCO ROSSI LIVE ROMA '22 – ore 21.00 - di Pepsy Romanoff - Musicale

Voto della critica: n.p.

Voto della critica: n.p.

Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

- L'OMBRA DI CARAVAGGIO – ore 20.45 - di Michele Placido - con Riccardo Scamarcio, Louis Garrel, Isabelle Huppert, Micaela Ramazzotti, Mario Molinari - Drammatico

Voto della critica: ***

Voto della critica: ***

DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

- IL PIACERE E' TUTTO MIO – ore 20.30 - di Sophie Hyde - con Emma Thompson, Daryl McCormack, Les Mabaleka, Lennie Beare, Carina Lopes - Commedia

Voto della critica: ***

Voto della critica: ***

BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

Olimpia (tel. 0184 261955)

- BLACK PANTHER – WAKANDA FOREVER – ore 21.00 - di Ryan Coogler - con Angela Bassett, Letitia Wright, Winston Duke, Danai Gurira, Florence Kasumba – Azione/Avventura/Fantascienza

Voto della critica: ***

Voto della critica: ***

Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

Chiuso

Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

Chiuso

