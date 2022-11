Sanremo: non potrà essere recuperata l'erba sintetica rimossa, Pian di Poma costerà un po' di più

I lavori sono già partiti e, a breve, il campo da calcio a 11 di Pian di Poma tornerà al suo precedente verde, con l’installazione del nuovo manto erboso sintetico.

Nei mesi scorsi l’Amministrazione comunale aveva dato l’ok al progetto esecutivo per il nuovo manto, come richiesto dalla Lega Nazionale Dilettanti dopo il sopralluogo del maggio 2021 durante il quale sono state evidenziate alcune lavorazioni necessari per l’omologazione della struttura.

Il maxi investimento da 550 mila euro, finanziato grazie all’avanzo vincolato Rai e che permetterà alle società sportive della zona di usufruire di un campo moderno e adeguato, aumenta di circa 50mila euro, a causa dello smaltimento del precedente manto.

Il comune, dopo aver cercato di recuperare l'erba sintetica rimossa senza riuscirvi, ha fatto una veloce gara d’appalto e lo smaltimento verrà fatto dalla ditta vincitrice.

Nei prossimi mesi, lo ricordiamo, arriveranno i 2,5 milioni di euro che il Comune ha ottenuto grazie al PNRR. Una vera rivoluzione per la zona che potrà così di fatto recitare il ruolo di polo sportivo che per anni è rimasto solamente sulla carta.