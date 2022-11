Essere 'apolide': la storia del 27enne Armando, nato a Sanremo e ora in aiuto di chi ha problemi di cittadinanza

Ha 27 anni, è nato a Sanremo ma vive e studia a Roma, dove ha fondato ed è presidente dell’Unia, l’Unione Italiana Apolidi.

La notizia è stata pubblicata dal sito nazionale ‘Reti Solidali’. “Bisogna operare insieme ad altre associazioni e organizzazioni, coordinandoci con le pubbliche istituzioni e le autorità, affinché si possa stabilire una linea di prevenzione futura sull’apolidia e porre fine a questa violazione dei diritti umani” ha dichiarato Armando Augello Cupi, 27enne nato a Sanremo e che studia all’Università La Sapienza di Roma.

Nei giorni scorsi ha presentato l’Unia, con la quale vuole dare voce e rappresentanza formale a quella comunità che nel nostro Paese non ha alcuna cittadinanza. Nel nostro paese sono circa 3.000 le persone considerate apolidi, per un totale di circa 4 milioni nel mondo.

Armando è nato a Sanremo ed è stato abbandonato dai genitori biologici. E’ stato cresciuto da una coppia italiana scoprendo poi che le informazioni sul suo atto di nascita erano false. Dopo la scuole dell’obbligo è stato espulso dal Liceo per non aveva nessun documento. Una volta maggiorenne ha chiesto la carta di identità ma non poteva essere concessa. Solo dopo una procedura di riconoscimento dello status di apolide, è riuscito ad ottenere un permesso di soggiorno, una carta d’identità, un codice fiscale e la patente. Ha lavorato e si è anche diplomato. Ora studia alla ‘Sapienza’ di Roma e nel 2023 spera di laurearsi. Adesso ha anche deciso di aiutare le persone che hanno problemi come li ha avuti lui.