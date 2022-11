Bordighera: ottima riuscita domenica scorsa per l'ultima lezione del corso per operatori in emergenza (Foto)

Si è svolta domenica scorsa l'ultima lezione del corso per operatori in emergenza, della durata di 5 settimane, abilitante ad operare in situazione di Protezione Civile della Croce Rossa di Bordighera.

I 30 volontari, giunti da tutta la Liguria, si sono cimentati in nuove forme di studio ed attività. Il ‘role-play’ in cui dovevano assumere un ruolo, recitarlo inscenando situazioni significative e discuterlo in gruppo. Il sistema ‘Lego’ per l'apprendimento pratico, intuitivo e inclusivo, con l'inserimento di lezioni sui cambiamenti climatici. Infine la prova di telecomunicazioni, sull'utilizzo delle radio/pontiradio in dotazione alla Croce Rossa.

La lezione è stata gestita dal Delegato Nazionale Telecomunicazioni della Cri, Antonio Olivieri, affiancato da Istruttori Nazionali e Locali di Protezione Civile della Croce Rossa. Al termine si è svolto pranzo, organizzato dai cuochi della ristorazione in emergenza. Quindi le congratulazioni ed il plauso a tutti i docenti e discenti, da parte del Presidente Vincenzo Palmero.