Sanremo: dalla frazione di Borello la preoccupazione di un lettore per il torrente San Romolo

Un nostro lettore, Daniele Chianese, residente in frazione Borello a Sanremo, ci ha scritto dopo anni di lamentele e contatti con il Comune:

“Ad oggi, dopo due anni dall’ultima alluvione e nonostante tante promesse, non è ancora stato sistemato il torrente San Romolo, nella zona di Borello. Fortunatamente ad oggi non ci sono state piogge violente, ma viviamo costantemente con la paura che, alla prima pioggia invernale, si possano verificare ulteriori danni alle abitazioni, alle persone e alla strada. A oggi le uniche informazioni giunte indirettamente sono che i soldi stanziati non sono sufficienti per il ripristino del torrente, tantomeno per la messa in sicurezza del territorio interessato. Non ci sentiamo più sicuri nelle nostre case e siamo molto preoccupati. Da quando abbiamo iniziato a sollecitare il problema il comune ha risposto che al momento delle allerte verranno a evacuare la zona”.