Pallavolo: doppia vittoria per il Volley Team Arma Taggia Corradini nell'ultimo fine settimana

Sabato da incorniciare per il volley team Arma Taggia che è sceso in campo per la prima partita di seconda divisione contro il San Giovanni Ospedaletti.

Le giovani armesi si sono subito portate avanti col punteggio (5-0), continuando poi per tutto il set senza mai essere impensierite dalle avversarie. In soli 12 minuti di gioco si sono aggiudicate il primo parziale (25-12). Nel secondo set il coach Lorenzo Gallina ha cambiato la formazione ma non il risultato: 25-15 e alcuni servizi degni di nota che hanno messo più volte in difficoltà le avversarie. Terzo set quasi fotocopia degli altri due, con il VTAT Edilizia Crescente sempre in vantaggio da 5-0 del primo cambio in battuta al 25-14 finale.

“Sono contento della prestazione di tutte le ragazze, in questa partita ho avuto la possibilità di farle giocare tutte e si sono dimostrate all'altezza del gioco. La partenza è buona, speriamo continuare su questa linea” dice il coach alla fine del match. Il prossimo impegno delle giovani armesi sarà domenica prossima con l'U18, sul campo dell'Itis, contro una squadra attualmente prima in classifica.

Prima vittoria casalinga per le ragazze del Vtat Corradini in serie D. In un palazzetto gremito di spettatori, sabato sera si è svolto il match valido per il campionato regionale di serie D Fipav tra le padrone di casa e la Nuova Lega Pallavolo Sanremo. Un derby sempre sentito dalle due squadre che regalano agli spettatori due ore di bella pallavolo. Partenza buona per le ragazze guidate dal coach Luca Ferrari, che non si lasciano intimidire e portano a casa il primo set per 25-22.

Reazione delle matuziane nel secondo set che si impongono per 25-20. Nel terzo set, dopo alcuni accorgimenti tecnici, si torna in campo con le armesi che entrano con lo spirito giusto e si inpongono per 25-19. Il quarto set parte equilibrato, la posta in gioco è alta visto anche la posizione in classifica delle due formazioni, si gioca punto a punto fino al 14 pari, poi la reazione del Vtat, con giocate veloci e pochi errori nei fondamentali, si portano in vantaggio per 24-20. Ultimo punto realizzato dal libero armese Pizzio che con una giocata intelligente regala set e vittoria.

Un plauso a tutte le ragazze, che arrivavano da una periodo non facile, sicuramente bisogna sfruttare l'onda positiva, e dopo aver festeggiato c'è da alzare l'asticella per andare a giocare sabato prossimo contro una diretta concorrente in classifica, il Cogovalle.