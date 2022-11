Fine settimana impegnativo per l’Abc Bordighera: in campo diverse squadre (Foto)

Fine settimana impegnativo per l’Abc Bordighera. Diverse squadre della società bordigotta di pallamano sono scese in campo. La prima è stata l’under 13, sabato, a Monaco dove ha affrontato l’Abc Pallamano Ventimiglia e l’Abc Monaco nell'esordio nel campionato francese.

“Esordio dolce amaro per i nostri ragazzi dell'under 13. La prima partita di campionato francese inizia con la trasferta monegasca e vede impegnati i nostri ragazzi con due incontri consecutivi. L’emozione è stata alta, alcuni dei nostri ragazzi erano alla primissima esperienza, visto che si sono avvicinati alla pallamano solo da pochi mesi, ma hanno dimostrato tanto impegno e cuore per onorare la maglia dell’ABC. Hanno avuto un ottimo approccio" - fa sapere l’Abc Bordighera - “L’incontro tra Abc e Pallamano Ventimiglia è terminato con soli pochi goal di scarto. Finito il primo tempo in vantaggio di 4 goal nel 2° tempo i nostri ragazzi hanno perso un po' di concentrazione, si sono disuniti e hanno faticato a trovare le distanze giuste, forse speranzosi di una vittoria, non hanno mantenuto la concentrazione fino al fischio finale”.

“Già dai prossimi allenamenti sappiamo che dobbiamo aumentare gli sforzi e aiutare i ragazzi a tener il focus sulla partita senza farsi sorprendere dall’ambiente esterno” - dichiarano i tecnici dell’Athletic Bordighera Club - “Siamo già proiettati sui prossimi incontri, gli allenamenti saranno mirati ma vogliamo che i nostri giovani atleti giochino sempre con lealtà e sportività e si divertano come devono fare i ragazzi alla loro età. Nel secondo incontro, contro il Monaco, la tensione si è alleggerita, il risultato dell’incontro precedente è stato (come dire) 'archiviato', l’Abc ha tenuto testa ad un avversario forte e solo gli eventi hanno decretato il risultato. In ogni caso la società Abc vuole fare i complimenti a tutti, vinti e vincitori".

L'under 17 maschile, invece, domenica a Bordighera presso il PalaBiancheri di via Diaz, ha affrontato l’AS BTP 2, Nice Handball. “E’ stato un incontro equilibrato. La partita è iniziata con la squadra di casa subito in vantaggio, lo scarto dei goal si attesta per quasi tutta la durata della partita a 3 o 4 goal ma gli ospiti cercano ripetutamente il recupero. A pochi minuti dalla fine del 1° tempo il nervosismo di entrambe le squadre è salito a causa dei frequenti contatti fisici tra i giocatori. Nel 2° tempo il morale dell'Abc è stato sempre alto, le azioni portavano goal mentre gli ospiti cercavano una rimonta" - afferma l’Abc Bordighera - “Facciamo i complimenti a tutto il gruppo ma un plauso particolare è per il nostro portiere Christian, che è entrato subito in partita con tante parate riuscendo a neutralizzare parecchi rigori concessi alla squadra nizzarda. Un plauso va anche ad Awsman che con i suoi numerosi goal ha permesso che il tabellone a fine partita segnasse ABC 22 – ASBTP 2 17“.

L’under 17 femminile è scesa in campo con la San Camillo per affrontare Cannes Mandelieu sabato, nel tardo pomeriggio. “Facciamo i complimenti alle ragazze del San Camillo che hanno affrontato a Cannes la partita Cannes Mandelieu – San Camillo. Le ragazze hanno finito il primo tempo in vantaggio, Cannes 5 e San Camillo 14 e durante il 2° tempo hanno consolidato il risultato terminando 19 a 34" - sottolinea l'Abc Bordighera - "Grazie ad un accordo societario quest’anno anche le ragazze dell'Abc possono finalmente disputare il campionato femminile francese under 17 dopo aver passato gli ultimi due anni senza poter disputare una gara ufficiale. Avevano solo partecipato a Misano al Festival della Pallamano. Complimenti a Beatrice, Giulia ed Amina per aver contribuito alla vittoria anche con i vostri goal. Ringraziamo inoltre tutti i nostri tecnici ed allenatori in tutte le categorie per il lavoro svolto”.