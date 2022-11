Fine settimana impegnativo per la Polisportiva Vallecrosia Academy: in campo tutto il settore giovanile (Foto)

Tutto il settore giovanile della Polisportiva Vallecrosia Academy è sceso in campo nel fine settimana.

In trasferta sul campo del PSV Don Bosco gli Esordienti 1° anno 2011 della Polisportiva, sabato mattina, hanno ottenuto risultati molto buoni. Il mister Antonio Cervo è soddisfatto del lavoro svolto finora da parte di tutto il gruppo.

Sabato mattina i Primi Calci leva 2015 sono stati impegnati in due gironi. I piccoli biancorossi hanno disputato una gara in casa contro i pari leva del Camporosso e una fuori casa contro i pari leva della Sanremese. Pieni di entusiasmo e di voglia di rapportarsi con gli altri, i giovani atleti, seguiti dai mister Giovanni Tuttoilmondo e Vincenzo Colli, hanno dimostrato la loro voglia di giocare, disputando le varie gare con convinzione ed abilità.

Sempre sabato mattina, sul sintetico dello Zaccari, si è svolto l’accentramento di leva. In campo sono scesi i Piccoli Amici leva 2016/17/18 biancorossi e le società US Camporosso e Dolceacqua. "Ad attendere i piccoli atleti, tanti giochi tecnici ed intrattenimento. Per l’occasione un angolo del campo è stato allestito con ostacoli, cinesini colorati, piccole barriere ed altro per far divertire e al tempo stesso apprendere i fondamenti del gioco ai più piccoli. La società da sempre attenta allo sviluppo della Scuola Calcio, crede molto nel progetto dell’apprendimento tecnico, dell’educazione e del coinvolgimento sociale a partire dagli atleti più piccoli" - spiega la Polisportiva.

Trasferta impegnativa, invece, per gli Allievi 2006, accompagnati dal mister Giovanni Tuttoilmondo, a Quiliano. “Domenica si è disputata la partita Albissole 1909 – Polisportiva Vallecrosia Academy A.S.D.. Il primo tempo è stato equilibrato. Passati in svantaggio, i biancorossi hanno in poco tempo raggiunto il pareggio con il capitano Tommaso Salvaterra. Dopo aver subito il 2-1 è stata la volta di Ares De Iaco a ripareggiare le sorti. Nel secondo tempo gara molto combattuta che si è conclusa con il risultato finale di 4-2 con le ultime due reti segnate verso la fine del 2° tempo” - fa sapere la Polisportiva Vallecrosia Academy.

Esordio non facile per i Giovanissimi 2008, che arrivati a ridosso della gara in numero ridotto, hanno avuto un innesto da parte degli Esordienti 2010. Cinque giovani atleti 2010 si sono misurati in una competizione a 11, gara svoltasi domenica mattina sul campo in erba naturale dell’impianto Zaccari a Camporosso. La Polisportiva Vallecrosia Academy ha ospitato la Fbc Veloce 1910. La gara è finita con un netto 0-7 a favore degli ospiti. “Il risultato finale non rispecchia del tutto la prestazione dei biancorossi, che hanno combattuto e creato diverse occasioni da goal, poi non concretizzate. Per l’occasione sono stati guidati dal mister Daniele Ventura, il quale ha fatto i complimenti ai ragazzi per aver tenuto il campo e li ha spronati sul lavoro da svolgere nel prossimo futuro per meglio performarsi” - dice la società biancorossa.

I Pulcini 1° anno leva 2013 della Polisportiva sono stati ospiti in casa dell’US Camporosso domenica mattina. I ragazzi biancorossi tecnicamente molto preparati, guidati da mister Francesco Lapa e dal mister Diego Giunta, sono stati protagonisti di un’ottima prestazione. “E’ un gruppo molto affiatato e consolidato” - sottolinea la società biancorossa.

I Primi Calci leva 2014, sul sintetico dello Zaccari domenica mattina, hanno ospitato i pari leva del Dolceacqua. “Tanto divertimento e grinta per i ragazzi impegnati sul campo” - dichiara la Polisportiva.

Sul campo in erba dello Zaccari, domenica pomeriggio, gli Esordienti misti, seguiti dai mister Daniele Ventura e Angelo Bucceri, si sono misurati con i pari leva della Junior Soccer. “Ottima prestazione da parte di tutti i ragazzi" - commenta la società - “I mister hanno espresso molta soddisfazione”.

Un gruppo molto nutrito di Pulcini 2° anno leva 2012 è stato impegnato in ben tre gironi di categoria. Mister Davide Pagliuca, coadiuvato dal mister Angelo Alletto, ha seguito i ragazzi con attenzione e ha espresso gratitudine per l’impegno e l’interesse che i giovani atleti mettono in ogni allenamento e per la grinta che mostrano in ogni competizione. Nel fine settimana i ragazzi si sono fronteggiati con i pari leva del Ventimiglia e dell’Oneglia.