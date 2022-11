Cinque vittorie e una sola sconfitta per le squadre dell'Imperia Volley scese in campo nel fine settimana

Fine settima più che positivo per l'Imperia Volley.

Sei le squadre scese in campo nei diversi campionati: cinque vittorie e una sconfitta.

Campionato Regionale DF/A 5^ Giornata

Volare Volley - Imperia Volley 2-3

Sono necessari cinque set alle ragazze di Roberto Gavi e Menegatti Chiara per aver ragione del Volare Volley Arenzano. Un inizio tutto in salita per le imperiesi, che sotto di due set riescono con una grande prova di carattere, sorrette anche dal caloroso tifo dei supporters che le ha seguite nella trasferta in terra genovese, si aggiudicano al tie break (15/13) la gara. Prossimo impegno sabato 19/11 alle 20.30 ancora in trasferta con le valbormidesi dell’Acqua Calizzano Carcare, squadra che condivide con le ragazze del capoluogo il secondo posto della classifica generale.

Campionato Regionale D/M 3^ Giornata

Imperia Volley - Admo Volley Lavagna 3-2

Brillante vittoria per la formazione di Marco Biglieri e Niggi Massimiliano che davanti ai circa 400 spettatori presenti sulle tribune del Palazzetto dello Sport frenano la marcia vittoriosa della ex capolista Admo Volley. Con tre vittorie in altrettante gare, di cui due al tie break, i ragazzi si inseriscono al secondo posto della classifica generale, proprio in coabitazione con la formazione levantina. Prossimo impegno domenica 20/11 alle 17.00 a Vado Ligure con i savonesi dell’AXA Maremola Volley.

Campionato Territoriale U16F/C 2^ Giornata

Imperia Volley - Bordivolley 3-0

Dopo l’esordio vincente con l’Albenga Volley Rossa, le ragazze di Pietro Ravoncoli e Sara Pressamariti si riconfermano con l’identico risultato (3/0) con la squadra del Bordivolley.

Campionato Territoriale U15 M 1^ Giornata

Imperia Volley - V.B.C. Savona 3-1

Esordio positivo per la U15 Maschile guidata dalla panchina da Roberto Gugliotta e Guido Lizza. La rinnovata formazione imperiese si impone sui pari età del VBC Savona per 3/1.

Campionato Territoriale U19 M 2^ Giornata

Sabazia Banca Alpi Marittime - Imperia Volley 1-3

Anche la formazione maschile dell’U19 trova la seconda vittoria consecutiva, espugnando 3/1, il campo dei pari età del Sabazia Banca Alpi Marittime.

Campionato Territoriale U14F 2^ Giornata

Maremola Volley - Imperia Volley 3-1

Nonostante la sconfitta, per questa formazione tutta sotto leva, la soddisfazione di essere riuscite ad ottenere, già alla seconda giornata, un set.