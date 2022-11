Calcio, Masu e Sorrentino: un abbraccio nel segno del Toro. "Finalmente la vittoria a tempo scaduto" esulta il Presidente matuziano (video)

Lo stesso istante per decidere due partite. E’ il 95esimo quando Rizzo fa esplodere il ‘Comunale’ con il gol del 2-1; a 700 km di distanza, il Torino si fa raggiungere all’Olimpico di Roma dalla rete di Matic.

In tribuna, a Sanremo, due Presidenti 'soffrono' per le loro squadre, a pochi seggiolini uno dall'altro. Amici ed ex granata. Per Alessandro Masu, patron matuziano, il gol romanista scalfisce soltanto un pomeriggio intenso e piacevole; per Stefano Sorrentino, numero 1 del Chieri, invece è il punto finale di una ‘domenica no’.

Sull’ex portiere, che nelle oltre 400 presenze in A respinse anche un rigore a Cristiano Ronaldo, si sa quasi tutto: a cominciare dall’esordio tra i grandi proprio i maglia granata, indossata poi per altre quattro stagioni. Masu invece è stato un buon centrocampista delle giovanili del Toro ma vanta ancora il record di essere l’unico torinista ad aver segnato una doppietta al Real Madrid, in una lontana Coppa Europa del 1989 disputata al ‘Meazza’. Mica male.

“Ciao Ale” “Ciao Stefano” sorriso reciproco, nonostante gli umori opposti, poi via per strade diverse: la Sanremese all’inseguimento del Sestri Levante capolista - avanti di sei lunghezze – e il Chieri che deve guardarsi le spalle, a +1 dalla zona playout del girone A di Serie D. “Finalmente è arrivata la vittoria nei minuti di recupero. Sarà una iniezione di fiducia” sottolinea Masu nel post-partita. Espressione raggiante ma non risparmia qualche rimprovero ad alcuni giocatori.

Sulla stessa lunghezza d’onda il direttore sportivo Marcello Panuccio. Per un problema tecnico, non è possibile offrire il video inerente alla domanda sul mercato alla quale il dirigente ha risposto:” Ci stiamo muovendo in vista della riapertura. Siamo rimasti scoperti sull’ annata 2003 per via dei tanti infortuni. Sarà un mercato di riparazione: se opereremo sarà per rimediare ad esigenze numeriche e non per scelta tecnica.”