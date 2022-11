Calcio a 5, al 'Muratore' va in scena derby di Serie C: l' Atletico San Lorenzo ospita l'Imperia. Parola agli allenatori (video)

Avvio pirotecnico in Serie C: alla seconda giornata è già tempo di derby. Questa sera, ore 21, il campo ‘Silvio Muratore’ di San Lorenzo al Mare ospiterà il big-match tra l’ Atletico, allenato da Marco Ameglio, e l’Imperia Santa Fe di mister Davide Bianco.

I pronostici danno favoriti i neroazzurri che, alla prima, hanno battuto 8-5 il Caramagna, grazie alla tripletta di Guidetti. Uomo di punta nello schieramento di Bianco e che Mister Ameglio vorrebbe sottrargli, come sottolineato scherzosamente nel video.

Tanti gli ex da entrambe le parti e il tecnico imperiese sceglie Matteo Seccino, come il giocatore da tenere d'occhio. All'esordio, i padroni di casa hanno patito il k.o. per 5-2 in casa del Santo Stefano.

Tanta sportività tra i due tecnici che si danno appuntamento a stasera. Mister Bianco è indeciso sul fioretto da fare, in caso di vittoria; Ameglio è sicuro:" No alla carne rossa per una settimana". Sorrisi ma anche professionalità, sono i migliori presupposti per assistere ad un grande evento questa sera.