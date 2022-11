Torneo di Burraco del 'Lions Santo Stefano Golfo delle Torri' con ricavato devoluto alla Fondazione LCIF (foto)

Nel pomeriggio di domenica scorsa, 13 novembre, si è svolto, nei locali della sede del club al Porto di Aregai, un piacevole torneo di Burraco organizzato dal Lions Santo Stefano Golfo delle torri che, anche quest’anno, ha fatto da apripista per questa iniziativa il cui ricavato è stato devoluto alla nostra Fondazione LCIF.

La gara ha visto la partecipazione di circa 40 giocatori sia Lions che amici provenienti da diverse località della provincia tutti accomunati non solo dal piacere di sfidarsi bensì da uno spirito umanitario che permette di sentirsi artefici di grandiosi progetti che la LCIF sta portando avanti a livello nazionale ed internazionale.

“Aiutare nella lotta al diabete” è un importante impegno verso questa insidiosa malattia che è in costante crescita ed è la sesta causa di morte nel mondo: pertanto i Lions sono chiamati a contribuire, tramite personale medico, a campagne di vaccinazione e di prevenzione mirate!

Numerosi ambiti premi sono stati messi in palio dalla Presidente Silvana d’Aloisio che ha rivolto un sentito ringraziamento a tutti i partecipanti alla gara che è stata seguita dall’arbitro federale Roberto Crivelli e che si è svolta in un clima di amichevole collaborazione.

Presente l’Officer distrettuale Mluisa Ballestra che ha coadiuvato all’iniziativa ricordando quanto la Fondazione si prodiga per raggiungere obiettivi di grande rilievo in caso di disastri verso il mondo dei giovani, nei riguardi della vista, della fame nel mondo, delle malattie infantili!

Al termine del Torneo si è svolta la premiazione in un angolo della sala dove era stato collocato il guidone del club con in bella vista i premi assegnati ai piu meritevoli.

Questa la classifica:

1° Franco Ballestra - Roberto Crivelli

2° Malnati Elisa - Feriol Fiorenza

3° Bonavia Graziella - Montecucco Graziella

Premio Lions: Domenico Frattarola, Ciccarelli Graziella

Premio signore: Marina Rulfi – Mluisa Gizzi

Premio Tecnico: Castiglione Paola - Pari Angela

Altri riconoscimenti sono stati attribuiti: al giocatore dalla provenienza più distante, a chi le carte non hanno fatto giustizia, a quelli che nel corso degli anni sono fedeli ai nostri appuntamenti e a tutte le signore un gradito omaggio dell’amica Maria che ha offerto simpatiche coloratissime presine!! Un rinfresco ha chiuso la serata con l’augurio di Silvana d’Aloisio di ritrovarci presto in nuove competizioni.

Riva S Stefano 14 novembre 2022

Addetto stampa del club S.Stefano Golfo delle Torri