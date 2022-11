Taggia: ancora al lavoro i pompieri per l'incendio alla Marr, il timore per il crollo della soletta (Foto)

Stanno lavorando da oltre 24 ore e l’intervento è andato avanti per tutta la notte i Vigili del Fuoco di Sanremo e Imperia con il supporto dei colleghi di Albenga, per l’incendio che alle due della notte tra sabato e ieri ha distrutto il deposito della ‘Marr’, distributore di alimenti molto noto in tutta la provincia e che, quattro anni fa venne colpito da un altro incendio.

I pompieri continuano nell’opera di spegnimento delle fiamme con grande attenzione, visto che ora il timore risiede nel possibile crollo della soletta, a causa del grande calore provocato dal fuoco. E, mentre va avanti l’opera dei soccorritori, a Taggia la paura degli attentati è crescente dopo il terzo incendio doloso in poco tempo.

Per la ‘Marr’ il secondo in quattro anni e, anche in quel caso era una domenica, quando andarono distrutti i mezzi e fu danneggiata la sede. Questa volta la violenza delle fiamme è decisamente maggiore. L’incubo degli attentati, che all’inizio degli anni 2000 aveva duramente colpito soprattutto la zona compresa tra Ventimiglia e Bordighera, ora mette in apprensione la zona tabiese.

L’incendio della ‘Marr’ segue da vicino quello che ha colpito di recente i camion parcheggiati all’interno della ‘Ciesse Flowers’ e, qualche mese fa, quelli la ‘Mochen’ a Bussana. Anche il Sindaco Conio, ieri, aveva lanciato l’allarme chiedendo più forze dell’ordine nella sua città.

Del caso si stanno occupando i Carabinieri che stanno svolgendo indagini a 360 gradi, cercando anche di scorgere eventuali indizi dalle telecamere a circuito chiuso presenti nella zona.