Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, la Fidapa lancia un concorso in ricordo di Martina Rossi

In occasione del 25 novembre, Giornata internazionale contro la violenza sulle donne , la Fidapa BPW Italy sezione di Imperia in collaborazione con i genitori di Martina Rossi e la consigliera di parità della regione Liguria, ha istituito il bando di concorso ' Ricordando Martina ' in memoria di Martina Rossi vittima di un tentativo di stupro mentre era in vacanza con le amiche.

I premi per i vincitori e le vincitrici saranno divisi in :

Il progetto ha ottenuto il patrocinio della presidente nazionale Fiammetta Perrone della Fidapa BPW Italy e della presidente Rachele Capristo della Fidapa BPW Italy Distretto NordOvest.

Nel bando abbiamo voluto accogliere la testimonianza della madre: “Martina era una persona semplice, sensibile e rispettosa degli altri. Era riservata, sfuggiva il pettegolezzo ma era determinata nell’affermare le proprie ragioni e le difendeva con garbo ed ironia. Era una giovane donna che stava affrontando la vita con una serie di progetti per il futuro: frequentava Scienze dell'Architettura al Politecnico di Milano e amava il disegno, per il quale aveva un talento naturale. Aveva solide amicizie sia nell’ambito universitario che ad Imperia e Genova, le città dove era cresciuta".

Martina è nata il 13 Ottobre 1990 ed è morta a Palma di Maiorca il 3 agosto 2011, precipitando dal terrazzo del sesto piano di un albergo, nel disperato intento di sfuggire ad un tentativo di stupro ad opera di Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi, condannati in via definitiva il 7 ottobre 2021. Aggredita dai due, Martina si è difesa ed è stata picchiata, ha cercato di fuggire ma le è stata impedita la via di uscita dalla porta della camera. In seguito è riuscita a raggiungere il terrazzo ma è precipitata, nel tentativo di scavalcare e conquistareil terrazzo della camera adiacente. In quella stanza si trovava solo perché in attesa di poter ritornare nella propria, occupata invece dalle sue due compagne di viaggio che amoreggiavano con Federico Basetti e Enrico D'Antonio, gli altri due aretini amici di Albertoni e Vanneschi.

Durante una conferenza stampa, tenutasi nello studio del suo avvocato difensore il 10 giugno 2020, Luca Vanneschi ha risposto alle domande di un cronista dicendo che lui e i suoi amici erano “galvanizzati" da quella vacanza e si aspettavano da essa “un divertimento assoluto”.

Per Basetti e D'Antonio, che hanno da subito aiutato i condannati a depistare le indagini, non si è ancora concluso il procedimento a loro carico: i due hanno preso le distanze dai condannati e il giudice ha perciò concesso loro la messa alla prova. L’udienza è prevista per il prossimo dicembre.