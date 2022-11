Pallacanestro: niente da fare per il Bvc Sanremo nel derby casalingo con il Bc Ospedaletti

Campionato basket Serie D Regionale – quinta giornata

Bvc Sanremo – Bc Ospedaletti 51-78 (16-23, 9-11, 11-24, 15-20)

Bvc Sanremo: Genovese 9, De Febis 4, Ingenito 3, Tacconi Davide 10, Gastaud 6, Tacconi Daniele 2, Tavanti 5, Markishiq 12, Gallo, Della Rosa, Barri. Coach: Alessandro Deda.

Bc Ospedaletti: Formica 3, Blasetta 15, Bedini 8, Zunino D. 6, Ferraris 4, Oggero, Colombo 27, Vivo 15, Rudian, Moroni, Caridi. Coach: Andrea Lupi. Assistente: Aldo Cotterchio.

Niente da fare per il Bvc Sanremo nel derby casalingo con il Bc Ospedaletti, troppo ampio il divario tecnico, fisico e d’esperienza con la formazione ospite. Al netto di questo, però, il Bvc avrebbe potuto fare meglio se solo avesse giocato con maggiore determinazione e convinzione, come evidenzia il coach Alessandro Deda: “Solitamente i derby portano a tirare fuori energie e voglia oltre il normale, spingono a voler giocare al 110% per cercare una vittoria che va oltre ai due punti in palio. Oggi per noi non è stato cosi, siamo stati per larghi tratti imbarazzanti come atteggiamento. E questo mi dispiace molto, per i ragazzi. L’Ospedaletti ha Luca Colombo, che è il miglior centro della categoria, il motivo per cui crea sempre vantaggi in attacco, poiché le difese come la nostra, prive di un centro di pari stazza, sono costrette a raddoppi e ad adeguamenti difensivi, che portano a fatali sbilanciamenti. Mancando poi l’energia collettiva, la sconfitta è inevitabile. Dovremo riflettere”.

Da segnalare che l’Ospedaletti era priva di Cristiano Paganini e che nel Bvc Sanremo, Dennis Markishiq, in precarie condizioni fisiche, ha giocato solo alcuni minuti.