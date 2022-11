Pallacanestro: il derby casalingo a favore del Basket Club Ospedaletti

Il Bco fa suo il derby con una prova mai in affanno, infatti tutti e 4 i tempini sono stati vinti. “Per prima cosa vorrei fare i complimenti a tutte due le squadre per la correttezza in campo - dice Coach Lupi -, partita pulita e con grande fair play tra i ragazzi in campo e sugli spalti. Come avevamo già detto non ci siamo depressi per le sconfitte e non ci esaltiamo per le vittorie e continuiamo a lavorare".

Tabellino

BVC SANREMO

Marquishik 12 Tacconi 10 Genovese 9 Gastaud 6 Tavanti 5 De Febis 4 Ingenito 3 Tacconi Dan.2 Della Rosà n.e. Gallo n.e.Barri n.e

All. Deda



BCO

Colombo 27 Blasetta 15 Vivo 15 Bedini 8 Zunino 6 Ferraris 4 Formica 3 Rudian, Caridi, Oggero , Moroni

All. Lupi. Ass. Cotterchio