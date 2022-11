Folla a Imperia per gli Springboks, il sindaco Scajola: “Finanziamento di 500 mila di euro per rifare il campo di Baitè” (foto e video)

Incontro da ricordare oggi in calata Cuneo per le tante società rugbistiche della zona che hanno avuto il privilegio di incontrare la nazionale sudafricana nella sua tappa in zona durante il trasferimento da Marsiglia a Genova per una serie di amichevoli.

Gli Springboks hanno pranzato nel capoluogo dopo il test match di ieri contro perso 30-26 contro la Francia e in attesa del prossimo in programma sabato al ‘Ferraris’ contro l’Italia.



In calata Cuneo ad attende gli attuali campioni del mondo in carica c’erano tanti appassionati oltre alle società della zona: Imperia Rugby, Union Rugby Riviera, Sanremo Rugby, Reds Imperia e Don Bosco Vallecrosia. Presente ancheuna folta delegazione degli ‘Old’, i fondatori del movimento imperiese nel 1974. L’incontro è stato organizzato da Nicola Berio, vice presidente Imperia Rugby, e Mariuccia Reitano, vicepresidente Union Rugby Riviera.

E il sindaco Claudio Scajola ha colto l’occasione per annunciare l’arrivo di un finanziamento da 500 mila euro per rifare il campo di ‘Baitè’.