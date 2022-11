Al Lions Club Sanremo Host, serata con l'associazione di volontariato 'Rangers d'Italia' (foto)

Continuano con successo, le serate organizzate dal Presidente Domenico Frattarola, in carica per l'anno sociale 2022-2023 del Lions Club Sanremo Host, dedicate alla conoscenza delle associazioni di volontariato e delle persone che dedicano parte della loro vita, ad opere missionarie, umanitarie e sociali.

Giovedì 27 ottobre presso l’Hotel Bel Soggiorno si è tenuto un meeting che ha avuto come ospite e relatore il Presidente dei Rangers d’Italia sezione di Imperia Lorenzo Prette. Presenti 30 soci del Lions Club Sanremo Host e10 volontari Rangers. Cerimoniere del Club, per l'occasione è stata la socia Milena Balestra, che è anche una delle volontarie dei Rangers d'Italia. Dopo il consueto tocco di campana del Presidente Frattarola, sono stati suonati l'inno americano(in onore del Presidente Internazionale del Lions International), l'inno Europeo e l'inno Italiano che è stato cantato con sentimento ed emozione da tutti i presenti. Al termine del pranzo conviviale, è stato consegnato al socio Luigi Volpi il riconoscimento da parte del Lions International, la qualifica di Socio a Vita, ricevendo un caloroso applauso da tutti i presenti. La serata è proseguita con la presentazione del curriculum del relatore, Lorenzo Prette Presidente dei Rangers d'Italia della sezione di Imperia. Il Presidente Prette ha raccontato come è nata l'associazione e dei numerosi servizi che svolgono quotidianamente al servizio di tutta la comunità, per l'occasione ha collaborato alla proiezione delle slides, il socio Lions e volontario dei Rangers, Emanuele Frattarola.

I Rangers d'Italia, nascono ufficialmente a Padova nel 1977, grazie al fondatore Maurizio Maggiore, e riconosciuta nel 1982 come associazione giuridica dal Presidente della Repubblica e iscritta come associazione ambientale al Ministero della Transizione Ecologica.

La federazione Liguria dei Rangers d'Italia è presente nella nostra Provincia da oltre 15 anni, grazie all'intuizione e al grande spirito umanitario e sociale dell'attuale Presidente Lorenzo Prette, che è stato insignito anche dell'alta Onorificenza del Lions International il “Melvin Jones Fellow”, per l'impegno umanitario e sociale dedicato ai più bisognosi e alla salvaguardia della natura e dell'ambiente. La sezione dei Rangers d'Italia di Imperia e Sanremo, è attiva nella protezione civile, iscritta nella colonna mobile Regionale Ligure, nell'antincendio boschivo e non da ultimo nel controllo ambientale con le guardie giurate ambientali, zoofile e faunistiche, collaborando con numerosi comuni della Provincia. La particolare divisa dei Rangers, suscita sempre molta ammirazione, distinguendosi soprattutto per la loro disponibilità ad aiutare la comunità e collaborare con le associazioni presenti. I Rangers d'Italia, operano sempre al fianco delle Istituzioni, con le Forze dell'Ordine e le Autorità Pubbliche, per garantire che vengano rispettate le norme e la tutela dell'ambiente. Chi desidera diventare un Ranger, riceve una costante formazione in tema di ambiente e Protezione Civile.

Grande la soddisfazione del Presidente Domenico Frattarola per la buona riuscita della serata, al termine del quale ha ringraziato i soci e gli ospiti presenti per avere accolto l’invito, e a nome del Lions Club Sanremo Host, ha donato al Presidente Lorenzo Prette il guidoncino del Club, gesto ricambiato con la consegna dal Presidente dei rangers del Crest della sezione. Il Presidente Frattarola, prima della chiusura della serata, ha ringraziato inoltre tutti i Rangers presenti, per il loro grande spirito umanitario al servizio della comunità sanremese.



Roberto Pecchinino