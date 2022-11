Calcio, urlo della Sanremese: vittoria all'ultima respiro contro il Chieri (2-1)

SANREMESE 2-1 CHIERI (37’ rig.Scalzi , 95’ Rizzo – 48’ rig. Alvitrez)

Con uno slancio di Rizzo al minuto 95, la Sanremese batte 2-1 il Chieri e rimane viva nell’inseguimento al Sestri Levante trovando finalmente i punti nel recupero.

A ritmo compassato, la Sanremese prende campo nel primo tempo. Coglie il palo con un velenoso, quanto fortuito, tentativo di Maglione poi spaventa Virano con i tiri di Valagussa. Nel frattempo, la sfortuna sembra non abbandonare la squadra di Giannini che deve rinunciare a Maugeri per problemi muscolari: il mediano rientrava proprio oggi dopo uno stop di un mese.

Il finale di tempo si ravviva con i rigori: Camilli conquista il penalty con un bel dribbling e Scalzi, alla terza marcatura stagionale, trasforma. Buona la prova del centravanti che si disimpegna su tutto il fronte offensivo e così anche il fantasista matuziano, con buon ripiegamenti in difesa.

A pochi istanti dal duplice fischio, una ingenuità di Mikhaylovskyi su Di Lernia consegna la massima punizione anche ai piemontesi. Alvitrez non perdona e le squadre vanno negli spogliatoi in parità.

Nella ripresa la Sanremese crea oggettivamente poco per strappare la vittoria; il Chieri preferisce tenere le posizioni per non rischiare più di tanti. Anche se Libertazzi, intorno all’ora di gioco, non arriva all’ appuntamento sul pallone per pochi centimetri, sciupando una ghiotta occasione.

Nel secondo tempo la Gradinata Nord regala un momento di grande commozione quando esibisce lo striscione “Buon viaggio. Ciao Leonardo”, in ricordo di Leonardo Franza, le cui esequie si sono tenute nel pomeriggio a Riva Ligure. Sicuramente emozionato anche Francesco Pellicanò, amico del ragazzo.

Mister Giannini non riesce a sbloccarla e allora schiera tutto l’arsenale a disposizione. In pieno recupero, Virano risponde prodigiosamente al tiro-cross di Marchisone poi alla grande rovesciata di Maglione. Ma, al minuto 95, non può nulla sul tiro di Rizzo che vale l’incontro. Dopo la rete subita a tempo scaduto contro la Castellanzese, i matuziani si prendono tre punti che valgono oro, proprio sul gong. Emblematico l’abbraccio di Gagliardi, Bregliano e Valagussa al tecnico Giannini subito dopo la marcatura di Rizzo.

IL TABELLINO

SANREMESE – Tartaro; Maglione, Bregliano cap., Mikhaylovskyi, Aita (78’ Pellicanò); Maugeri (27’ Secondo; 86’ Del Barba), Valagussa, Gagliardi; Scalzi (55’ Rizzo), Camilli (84’ Marchisone), Aperi. All.: Giannini

CHIERI – Virano; Calò, Ciccone, Conrotto, Avantaggiato (92’ Benedetto), Alvitrez, Di Lernia, Pagano (85’ Ciampolillo), Libertazzi (80’ Bonelli), Bellocchio, Mammarella (73’ Bevilacqua). All.: Sorrentino

Marcatori: 37’ rig. Scalzi (S); 48’ rig. Alvitrez (Ch.); 95’ Rizzo

Ammoniti: Secondo , Rizzo (S) Mammarella (Ch.)

Recupero: 3’ nel primo tempo, 4’ nel secondo